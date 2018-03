Elevi tot mai puţini la Gârdani

Autorităţile locale din Gârdani sunt tot mai preocupate de problema învăţământului din comună în sensul că, pe zi ce trece, numărul elevilor scade. Astfel, de la 150 de copii în 2008 s-a ajuns în prezent la puţin peste 80, iar trendul se păstrează. Dacă numărul elevilor scade sub un anumit prag, atunci singura şcoală din localitate va trebui să-şi închidă porţile. Administraţia în schimb, îşi face planuri pentru a evita închiderea instituţiei de învăţământ.

Motivele pentru care s-a ajuns în această situaţie sunt legate în primul rând de natalitatea scăzută, dar şi de migraţia familiilor tinere în alte ţări, pentru a câştiga mai bine. Gheorghe Tătăran, primarul comunei, ne-a explicat: „Ca şi peste tot, natalitatea e o problemă. Avem 88 de copii la şcoală, în comparaţie cu acum 10 ani când erau în jur de 150! Dar numărul lor a tot scăzut. Sunt mulţi părinţi care au plecat în străinătate şi şi-au luat copiii cu ei. Şcoala din comună este nouă, din 1999, cu toate condiţiile optime pentru învăţământ. S-a făcut prin Banca Mondială. Avem toate avizele de funcţionare pentru clădire. Din păcate, din cauza numărului redus de elevi, avem şi învăţământ simultan, lucru care ne va da bătaie de cap pentru că sunt părinţi care nu doresc să-şi lase copiii la învăţământul simultan, aşa că-i duc în Fărcaşa, Baia Mare, unde-i înscriu la şcoală. Deci, numărul lor va tot scădea. După ce am intrat în UE, a fost exodul mare de tineri care au plecat afară din ţară pentru a-şi găsi un loc de muncă. Acum însă, trendul descrescător este mai lent, dar şcoala noastră poate funcţiona încă. Toată problema este legată de ritmul de scădere. Dacă acesta se va accentua iar, atunci vom avea o problemă mare”.

Administraţia are în gând inclusiv susţinerea financiară a şcolii din bugetul local

Dacă numărul elevilor va scădea sub pragul minim, iar şcoala va trebui închisă, atunci primăria va încerca să susţină financiar, după cum îi va permite legea, actul educaţional: „Ne gândim la toate variantele, inclusiv să susţinem cumva învăţământul din bugetul local, dacă se dă prin lege acest lucru. Spre exemplu, dacă într-o clasă trebuie să ai minimum 12 elevi şi un profesor nu poate preda numai la 5, atunci poate că am putea acoperi noi financiar diferenţa de costuri per elev, ca să nu închidem şcoala. În situaţia noastră sunt şi alte comune din zona Codru, care se luptă să nu-şi închidă şcolile. Satele sunt îmbătrânite, tinerii stau la oraş…. Vin la ţară, doar în week-end, la părinţi să-i ajute, şi apoi pleacă, sau sunt duşi din ţară şi vin odată pe an în concediu, poate. Ca număr de populaţie, aveam la ultimul recensământ 1.151 persoane. Dar înregistrările atunci s-au făcut cum s-au făcut. Însă şi la acest capitol trendul este în scădere. În vremurile trecute, familiile aveau câte 4 – 5 copii. Acum, deşi nu putem spune că sunt nişte greutăţi aşa de mari pentru a nu putea creşte 2 copii, tinerelor familii le convine să aibă doar un copil, sau chiar niciunul, în anumite cazuri. Părinţii preferă să se axeze mai mult pe carieră. Doar familiile nevoiaşe au copii mai mulţi în ziua de azi”, a completat primarul din Gârdani. „Elevi, într-adevăr sunt mai puţini. Ei învaţă şi la simultan, însă nu avem ce face. Deşi condiţiile sunt bune în şcoală, din cauza natalităţii scăzute, dar şi pentru că elevii aleg să meargă la alte şcoli din apropiere, sau de la oraş, numărul lor este la limită. Partea bună în tot acest lucru e că dacă la o clasă sunt elevi mai puţini, dascălul are timp să se ocupe individual de fiecare, să-i acorde mai multă atenţie decât în condiţii normale. Însă aceasta e realitatea în învăţământul de la sate, şcoli închise, elevi puţini…”, spunea directorul şcolii din Gârdani în urmă cu ceva vreme, iar situaţia nu s-a schimbat nici în prezent…