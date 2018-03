Pricesne, poezii şi flori pentru femeile de la Căminul de pensionari din Baia Sprie

În fiecare an, ziua de 8 Martie, este una specială pentru femei şi domnişoare. Prilej de bucurie şi pentru asistatele de la Căminul pentru persoane vârstnice din Baia Sprie, care au fost răsfăţate cu flori, mâncăruri alese, băuturi, prăjituri şi fructe. Evenimentul a fost îmbogăţit cu recitalul Marianei Cînţa, care a interpretat frumoase pricesne, emoţionându-le pe bunicuţe. Momentul a fost marcat de asistatul Iuri Pavliş, care a recitat poezii compuse chiar de el. Momentul a fost întâmpinat cu mult interes, emoţie şi recunoştinţă de toţi cei care s-au străduit să le facă bătrâneţea mai uşoară. Ca în fiecare an, angajaţii instituţiei de asistenţă socială din Baia Sprie se îngrijesc ca acest eveniment, şi nu numai, să fie marcat în condiţii cât mai speciale. În numele asistaţilor, conducerea instituţiei le mulţumeşte tuturor, în mod special artistei Mariana Cânţa dar şi binefăcătorilor Ana Ugruţan, Maria Pop şi patroanei laboratorului de prăjituri SC BDA COM SRL, din Satu Nou de Jos.