La iniţiativa primarului Cătălin Cherecheş, Complexul Hotelier „Minerul”, Hotelul „Maramureş” şi Centrala Minelor vor fi expropriate de către Primărie

Au fost demarate procedurile pentru declararea de utilităţi publice în vederea exproprierii sau pentru depunerea unei oferte pentru achiziţie a unor spaţii şi imobile reprezentative ale Municipiului Baia Mare. Este vorba despre Complexul Hotel Restaurant „Minerul”, despre Centrala Minelor şi despre Complexul Hotelier „Maramureş”. Aceste decizii au fost luate prin hotărâri ale Consiliului Local Baia Mare, în urma unor iniţiative ale primarului Cătălin Cherecheş.

Procedura prevede, în fapt, solicitarea către Consiliul Judeţean Maramureş a declarării utilităţii publice în vederea exproprierii imobilului Complexul Hotel Restaurant „Minerul”. Solicitarea va avea la bază un dosar care va cuprinde toate documentele prevăzute prin Anexa 1 la Hotărârea de Guvern nr. 583/1994. Dosarul va fi evaluat de către o comisie instituită la nivelul Consiliului Judeţean Maramureş, urmând ca în baza unui referat întocmit de această comisie să fie declarată utilitatea publică. Valoarea despăgubirilor în cadrul procedurii de expropriere va fi stabilită de către instanţa de judecată (potrivit Legii 33/1994). În acest caz este vorba despre spaţiile din Piaţa Libertăţii nr.7 şi Piaţa Păcii nr.7 care cuprind hotelul, restaurantul, magazinul alimentar, magazinul de chimicale (actualmente neutilizat) şi un alt magazin (actualmente bar). „Prin hotărârile pe care noi le-am adoptat la nivelul Consiliului Local se fac paşi importanţi în redobândirea unor obiective reprezentative pentru Baia Mare. Atât în cazul Complexului Minerul, cât şi în cazul Remin şi Hotel Maramureş, proprietarii au neglijat aceste clădiri ale comunităţii noastre, lucru de neacceptat pentru băimăreni. Mai mult decât atât, aceştia au folosit aceste imobile doar ca monedă de schimb în relaţia cu autoritatea locală”, a declarat Radu Ardelean, consilier local.

În cazul Centralei Minelor şi al Complexului Hotelier Maramureş, consilierii locali au adoptat hotărârea prin care s-a depus o ofertă pentru achiziţia acestor imo­bile la preţuri stabilite prin rapoarte de evaluare. Oferta va fi supusă aprobării Adunării Creditorilor CNMPN Remin SA.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Pentru comunitatea noastră îmi doresc să facem o reparaţie morală şi să întregim averea municipiului cu cea mai importantă clădire din punct de vedere arhitectural, cea în care a fost cinematograful şi restaurantul Minerul din centrul istoric. De aproape 5 ani, negociem cu proprietarii hotelului cumpărarea, dar fiind solicitarea lor financiară exagerată, nici eu, nici consilierii locali nu am considerat oportun să o acceptăm. Propunerea mea pentru băimăreni şi pentru Consiliul Local este să realizăm în centrul istoric al municipiului Baia Mare, în cea mai importantă clădire a oraşului nostru, un centru cultural, administrativ, social şi economic de care să fim mândri şi să aibă efecte majore în readucerea cu adevărat la viaţă a centrului vechi. Din acest motiv, am propus Consiliului Local declararea utilităţii publice şi demararea procedurilor de expropriere, dorind să plătim valoarea corectă ce ne va fi indicată de către instanţă. Referitor la clădirea Centralei Minelor şi a Hotelului Maramureş, din vecinătatea Primăriei municipiului Baia Mare, propunerea mea după ani în care am încercat toate manierele de preluare a acestor imo­bile de la Compania Remin, trataţi fiind cu ignoranţă chiar dacă avem de recuperat de la această companie o sumă importantă pe care ne-o datorează, am propus acelaşi demers de expropriere. Dorinţa mea şi a Consiliului Local este să realizăm, cumulând toate funcţiunile municipiului, Centrul Administrativ Municipal. Dorinţa noastră este ca băimărenii să regăsească într-un singur loc toate serviciile administrative ale autorităţii locale, eliminând drumurile pe care le fac cetăţenii dintr-o parte în alta a oraşului, lucru care nu ne onorează”.

Proceduri pentru declararea de utilităţi publice în vederea exproprierii urmează a fi demarate şi în cazul Restaurantului Chios din apropierea Câmpului Tineretului din Baia Mare.