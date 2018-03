Deputat dr. Viorica Cherecheş: „Promisiunile în sistemul sanitar continuă, oare va trebui să cerem ajutor extern pentru orice problemă din sănătate?”

Deputatul liberal de Maramureş, dr. Viorica Cherecheş, trage un semnal de alarmă legat de declanşarea mecanismului de protecţie civilă de către ministrul Sănătăţii, în criza imunoglobulinei. Medicul nu contestă nevoia bolnavilor şi dreptul lor la tratament, dar spune că declanşarea acestui mecanism este o consecinţă a proastei gestionări a sistemului sanitar.

Dr. Viorica Cherecheş a spus: „Este o decizie fără precedent în România! Criza imunoglobulinei a determinat Ministerul Sănătăţii să declanşeze mecanismul de protecţie civilă, cerând ajutor Uniunii Europene. Activarea acestui mecanism are drept consecinţă afectarea negativă a imaginii României. O ţară care a produs medicamente şi a gestionat timp de zeci de ani „criza” din sistemul sanitar a ajuns să întindă mâna după ajutor extern. Fostul ministru al Sănătăţii s-a dovedit incapabil să gestioneze această criză şi să asigure tratamentul, chiar dacă se ştia de lipsa imunoglobulinei încă din iulie-august 2017, negând existenţa problemelor în sistemul de sănătate. O situaţie similară este şi cea a vaccinării antigripale, din lipsa vaccinului care determină în fiecare zi apariţia a noi cazuri de boală şi decese prin gripă. Oare şi gripa va duce la declanşarea unui mecanism de protecţie? Recunoaşterea oficială de către Ministerul Sănătăţii a problemei rămase nerezolvate de aproape un an de zile pune într-o umbră nedorită întreaga activitate medicală din ţară, faţă de organismele internaţionale. Ministerul Sănătăţii nu poate să recurgă la astfel de situaţii excepţionale de fiecare dată când unii manageri de spitale nu ştiu sau nu reuşesc să-şi ges­tioneze şi să-şi evalueze eficient necesarul de produse medicale”.

Potrivit celor spuse de către parlamentar, solicitarea de ajutor de la ţările vecine nu rezolvă problema decât temporar. Aceasta poate să reapară în orice moment, numai că mecanismul de protecţie civilă nu poate fi activat săptămânal şi invocat ca scuză pentru incompetenţă. Criza din sistemul medical românesc se adânceşte pe zi ce trece şi este o consecinţă a numirilor pe criterii politice, în detrimentul profesioniştilor.

Viorica Cherecheş a subliniat: „Trebuie să se spună stop populismului! Trebuie să se găsească soluţii pe termen lung, o colaborare eficientă şi rezonabilă între factorii de decizie de pe piaţa medicamentului, fără constrângeri şi promisiuni neacoperite. În fiecare an, s-au făcut promisiuni de revizuire a listei medicamentelor compensate şi gratuite, dar s-au făcut doar adăugiri de formă, nu de conţinut, şi totul în defavoarea bolnavului. Ca medic, nu pot să-mi explic de ce pacienţii români apelează la tratamente în străinătate decontate de către Casa Naţională de Asigurări, în condiţiile în care avem medici de înaltă ţinută profesională, respectaţi şi apreciaţi de către comunitatea medicală internaţională. Cumpărăm aparatură de înaltă performanţă, importăm medicamente de ultimă generaţie, dar nu se ţine seama de competenţe şi pregătirea profesională, ci doar de criteriul politic. Până când în spitale şi în sistemul sanitar performanţa va fi pe criterii politice, nu profesionale, Ministerul Sănătăţii nu va reuşi să pună în practică strategiile şi programele de sănătate pe care le are în acest moment doar pe hârtie”.

Pentru a remedia problemele pe care le are în acest moment sănătatea din România, Viorica Cherecheş, medic cu experienţă în domeniu, susţine că trebuie să se pună în aplicare o strategie coerentă pe termen mediu şi lung, strategie care există, dar care nu este aplicată, iar cei care au de suferit sunt pacienţii.

„Dreptul pacienţilor la viaţă, drept garantat de Constituţia României, este călcat în picioare. Ce poate fi mai dureros decât să nu ai acces la un sistem de sănătate modern? Să constaţi că, după atâţia ani de guvernare, sistemul sanitar este grav bolnav! Guvernanţii recunosc acest lucru, dar nu iau măsuri decât atunci când situaţia devine critică şi apelează la mecanisme europene. Sistemul de sănătate românesc arată bine doar pe hârtie, însă realitatea este îngrijorătoare, iar strategia în domeniul sănătăţii lipseşte sau este doar în dosare, în sertarele Ministerului Sănătăţii. Trăiesc cu speranţa că sănătatea românilor va deveni o prioritate, că pacienţii vor beneficia de un act medical de calitate iar banii din sistemul sanitar vor fi utilizaţi eficient, acolo unde este nevoie de ei ”, a concluzionat deputatul liberal dr. Viorica Cherecheş.