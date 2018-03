Fotograful Marii Uniri

Mi-am propus să cinstesc, după puterile mele, Anul Centenar prin a aduce în actualitate figuri emblematice care au conturat Marele Eveniment de la Alba Iulia. Deşi sîntem în Anul Centenar, nu am constatat o intensitate în numele sărbătorii. Parcă altceva doream din partea celor care ocupă fotoliile lui Ion C. Brătianu şi Iuliu Maniu. Astăzi caut să răspund la o întrebare firească: cui aparţin fotografiile care au imortalizat Adunarea de la Alba Iulia? Mulţi poate ştiţi: lui Samoilă Mârza.

Despre acest fascinant personaj al istoriei noastre am scris după o şedere la Alba Iulia. Acolo, în Muzeul Naţional al Unirii, pe lîngă celelalte unice fotografii, stă imaginea autorului lor. Un tînăr de statură mijlocie, într-un costum impecabil. Samoilă Mârza s-a născut în satul Galtin, a făcut şcoala primară şi liceul, a urmat ucenicia pe lîngă un fotograf sibian. Şi-a cumpărat un aparat cu banii din vînzarea a doi boi din gospodăria familiei. După începerea Primului Război Mondial, a fost recrutat în armata austro-ungară şi trimis pe front în Galiţia, ajungînd pînă la Riga. După intrarea României în război, 1916, ajunge pe frontul din Italia. La sfîrşitul războiului, Samoilă Mârza se afla la Viena, printre militarii organizaţi de Consiliul Naţional Român Central. Acolo realizează trei clişee cu ceremonia sfinţirii primului steag tricolor, în prezenţa lui Iuliu Maniu şi a generalului Boeriu. Ajunge în satul natal la 29 noiembrie 1918. În 1 decembrie, pleacă pe bicicletă spre Alba Iulia, împreună cu consătenii săi, nu înainte de a le face celebra fotografie cu pancarta: „Galiţia. Trăiască Unirea şi România Mare”. Un ghinion istoric: lui Samoilă Mârza nu i s-a permis accesul în sala Unirii, nu avea credenţional, iar fotograful german Back nu s-a prezentat la adunare, deşi a fost angajat (s-a dovedit că nu era de acord cu evenimentul). Aşa că ceremonia din sala Unirii s-a pierdut. Socotesc că a fost o birocraţie a vremii.

Samoilă Mârza a realizat doar cinci fotografii de la Marea Adunare Naţională. Două cu tribunele oficiale, unde a fost citit actul Unirii de către dr. Aurel Vlad şi episcopul greco-catolic Iuliu Hossu, şi alte trei instantanee cu mulţimile de pe Platoul Romanilor. Un an mai tîrziu, a apărut albumul „Marea Adunare de la Alba Iulia în chipuri”, motiv de mîndrie, dar şi un argument al delegaţiei române care a participat la Conferinţa de Pace de la Versailles. Exemplare au primit prim-ministrul Ion C. Brătianu, Iuliu Maniu şi regele Ferdinand. Regele i-a trimis o scrisoare de felicitare, invitîndu-l să devină furnizor al Casei Regale. Beneficiar al albumului a fost şi generalul francez Berthelot, care în semn de mulţumire i-a trimis un abonament de călătorie pe căile ferate franceze. Nicolae Iorga aprecia volumul. Fotograful a legat prietenie cu Iuliu Maniu, Octavian Goga, Aurel Vlad, Ion Valer Pop. Ca furnizor al Casei regale, a fotografiat încoronarea regelui Ferdinand şi a reginei Maria, la Alba Iulia. Ajunge şi la Ţebea, unde fotografiază serbările cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la naşterea lui Avram Iancu. La sărbătorirea a 10 ani de la Marea Unire, fotograful a fost decorat de statul român. Deşi fapta lui Samoilă Mârza are o importanţă istorică uriaşă, a trăit în preajma sărăciei şi a fost nevoit să-şi vîndă unele clişee de la Unire. În 1967, aparatul său a ajuns în Muzeul Naţional din Alba Iulia.

Fotograful Marii Uniri s-a stins din viaţă în decembrie 1967, fiind înhumat în cimitirul Maieri din Alba Iulia. Auzisem că mormîntul său a fost uitat şi a rămas neîngrijit. Ba mai mult, reprezentanţii firmei care administrează locurile de veci i-au somat pe urmaşii fotografului că-i vor deshuma osemintele, pentru neplata taxei de concesiune (aceste acţiuni au fost oprite de intervenţia energică a mai multor istorici). Cum s-ar zice, de la glorie la uitare… De aceea am scris despre Samoilă Mârza, fotograful Marii Uniri!