Oare ce va urma?…

Politica varsă multă răutate şi ură şi ai impresia că prea puţini sunt cei pe care îi interesează soarta ţării. Sunt rari responsabilii adevăraţi pe care îi doare că dispare tradiţia populară, portul, jocurile. Poate că greşesc întrebuinţând cuvântul popular în loc de naţional. Muzica preferată azi este rockul sau manelele, iar costumul popular este înlocuit de blugi. În limba românească sunt introduse multe cuvinte străine, nu ţinem seama de ce spunea Eminescu ”Limba este modul de a exista al unui popor”. Aproape toate firmele de la oraşe au nume străine, din sigla Ministerului Învăţământului au scos cuvântul naţional, a dispărut şi crucea roşie de pe ambulanţă. Oare România nu mai este o ţară creştină? Nicolae Iorga spunea ”Dacă poporul ro­mân prin vitregia soartei îşi va pierde credinţa, va dispărea ca neam. Creştinismul nu deznaţionalizează popoarele, le spiritualizează, le îndumnezeieşte”.

Cum va arăta ţara? Aşa cum vor fi tinerii pe care îi creştem şi educăm astăzi şi ei la rândul lor pe nepoţi… O situaţie îngrijorătoare este natalitatea, de care depinde viitorul unei naţiuni. Mulţi tineri nu sunt interesaţi să se căsătorească şi să aibă copii şi uite aşa populaţia românească scade. După 1989, România a egalizat avortul. Suntem mai răi ca animalele, ele îşi dau viaţa pentru puii lor, pe când unele femei îşi aruncă nou-născutul! S-au creat cabinete de planificare familiale, care îi învaţă pe tineri cum să-şi planifice numărul de copii.

Conducătorii noştri sunt cei mai mulţi continuatori ai PCR şi ai Securităţii, “foştii” strecurându-se peste tot în structurile democraţiei, au devalizat bănci şi întreprinderi, au creat Caritas, FNI, SAFI, urmărind veniturile necuvenite.

În România, au fost vândute străinilor 5,5 miioane de hectare de teren agricol. Fără resurse, nu putem încuraja naşterea de copii, locurile de muncă, realizarea de venituri. Dacă politicienii ar fi interesaţi de înlăturarea crizei, n-ar spori numărul de parlamentari până dincolo de limita penibilului – 588. Dacă India ar păstra această proporţie, ar trebui să aibă 38.220 de parlamentari!

Ziua naţională a României a fost şi ar trebui să fie 10 Mai, care are o întreită semnificaţie: la 10 Mai 1866, a venit principele Carol I; în 10 Mai 1877, s-a proclamat Independenţa de stat a României şi tot în 10 Mai, România a devenit regat. Ziua de 1 Decembrie a fost decretată zi naţională ca să abată atenţia poporului de la semnificaţia zilei de 10 Mai şi a ideii de monarhie constituţională. Dacă 10 mai ar fi ziua naţională a României, nu s-ar mai naşte azi resentimente din partea etniei maghiare.

Nu doare pe nimeni că se desfiinţează şcolile săteşti şi se pustiesc satele. Din indemnizaţia unui parlamentar se pot plăti zece învăţători. Fără sate, poporul român poate dispărea. Ţara cheltuie să formeze specialişti şi meseriaşi care apoi pleacă în străinătate. Locul românilor este în România. Am o nepoată în Canada, acolo a făcut şcoala, acum se căsătoreşte cu un canadian. Aşa ne risipim prin ţări străine!

Ne lipseşte iubirea de Dumnezeu şi de semeni. În anul 2014, s-au ţinut cursuri în şcoli şi facultăţi în ziua de Bobotează, şi nu au luat atitudine nici măcar profesorii de religie sau biserica. După revoluţie, am ales preşedinţi de ţară un ateu şi foşti securişti. La alegerile parlamentare, i-am ales pe cei ce şi-au votat venituri exorbitante, nu pe care au refuzat. După părerea mea, va fi rău atâta timp cât semidocţii decid.

Ionel FĂTCAŞ, Mireşu Mare