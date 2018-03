Depozitul ecologic nu se mută de la Sârbi!

Autorităţile judeţene dau asigurări că lucrările la depozitul ecologic de la Sârbi – Fărcaşa continuă, iar ideea conform căreia actualul amplasament ar trebui mutat în altă parte, din cauza instabilităţii terenului, este greşită. Expertiza care va oferi soluţiile de consolidare a dealurilor din zonă este în lucru şi va fi terminată, cel mai probabil, în luna aceasta. Cu toate că zona aleasă pentru construirea efectivă a depozitului este total nepotrivită, în acest moment, autorităţile nu mai au ce face decât să găsească varianta cea mai bună de finalizare a proiectului.

Gabriel Zetea, preşedintele CJ Maramureş, a explicat: “În 2015, au fost semnalate alunecări de teren, lucru ce a dus la întârzierea construcţiei. În 2017, am luat decizia contractării, suplimentar, a unei expertize care să ne fie furnizată nouă, ca beneficiari, după care să o putem pune la dispoziţia executantului lucrărilor, pentru stabilizarea terenului. Nu vorbim despre o locaţie bună pentru construirea acestui depozit, lucrul acesta l-am înţeles, dar nu eu sunt cel care am ales terenul acesta.

Dacă mă întrebaţi pe mine, astăzi aş alege orice altă locaţie, numai la Sârbi nu. Aş fi ales un teren plan, nu aşezat pe un versant, şi mai ales aş fi verificat să nu aibă probleme de stabilitate. Dacă acest lucru s-ar fi întâmplat, astăzi proiectul ar fi fost finalizat. Expertiza tehnică va fi pusă la dispoziţia CJ, sperăm noi, până la finalul acestei luni, şi urmează construcţia unui sistem de drenuri care să evacueze apele, aceasta e marea problemă pentru a pune terenul în siguranţă. Întreaga zonă de la Sârbi are aceeaşi problemă, nu doar versantul pe care se construieşte depozitul ecologic. Dealurile alunecă natural, însă nu am avut semnale la început, când au fost executate studiile de fezabilitate, de către experţii pe care i-am avut, dar repet, asta nu înseamnă că nu sunt soluţii pentru ca terenul de acolo să devină stabil. Îi rog pe toţi, inclusiv pe unii consilieri judeţeni din opoziţie, să nu vorbească despre relocarea amplasamentului de la Sârbi – Fărcaşa. Nu s-a pus niciodată problema mutării depozitului ecologic într-un alt loc, asta ar însemna costuri enorme, de nesuportat de către CJ”.

Proiectul (realizat 80%) va fi încheiat în 2018

Dacă în urmă cu doi ani Sistemul de management integrat al deşeurilor (SMID) era realizat 10%, acum stadiul lucrărilor este avansat, existând speranţe că proiectul se va finaliza şi va deveni operaţional în acest an.

Gabriel Zetea conchide: “În 2016, în vară, stadiul efectiv de execuţie a acestui contract de aproape 60 milioane de euro era de circa 10%. La finalul anului trecut, SMID a ajuns la 80% grad de realizare. Deci vorbim de un progres al lucrărilor, într-un an şi jumătate, de 70 procente. Este important, dar nu şi suficient. Avem ambiţia ca în acest an să finalizăm ceea ce ne-a rămas de construit la depozitul ecologic din Sârbi şi totodată să terminăm şi licitaţiile din partea ADI, pentru stabilirea operatorilor, şi să operaţionalizăm „Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Maramureş”. Noi am fost cu steguleţ roşu pe harta Ministerului Mediului, în ceea ce priveşte nerespectarea condiţiilor de mediu, pentru că existau foarte multe depozite neconforme de deşeuri menajere, care poluau mediul înconjurător şi puneau în pericol sănătatea populaţiei. În acest moment, nu mai avem această problemă. Judeţul nostru nu mai pune în pericol mediul, astfel încât România să intre într-o procedură de infringement, pentru neînchiderea gropilor de gunoi neconforme. Suntem încă în termen pentru finalizarea acestui depozit, care va oferi soluţii moderne de gestionare a problemei deşeurilor”.