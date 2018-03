Banca Naţională a României în parteneriat cu Child and Youth Finance International şi Ministerul Educaţiei Naţionale organizează, în perioada 12 – 16 martie, „Global Money Week – Săptămâna Mondială a Banilor”. Tematica acestui an este: „Money Matters Matter”.

Pe parcursul acestei săptămâni, Agenţia BNR Maramureş organizează o serie de activităţi educaţionale destinate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul nostru. Prin intermediul unor activităţi interactive, elevii vor putea discuta cu specialiştii BNR despre economisire, credit, dobândă, inflaţie, istoria monedei naţionale, rolul şi funcţiile băncii centrale. Metodele formale şi nonformale de prezentare vor avea ca suport materiale video legate de istoria leului, fabricarea monedelor şi bancnotelor aflate în circulaţie şi de elementele de siguranţă ale bancnotelor.

Proiectul „Săptămâna Mondială a Banilor – 2018” este parte a campaniei globale de conştientizare a importanţei banilor, la care participă ţări de pe toate continentele. Acest demers are rolul de a creşte nivelul de educaţie financiară al copiilor şi tinerilor, precum şi cel al incluziunii financiare. BNR participă pentru al cincilea an consecutiv la programul Global Mo­ney Week.