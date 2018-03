Congres cu logodnă

Dacă eram în Maramureş în timpul Congresului extraordinar al PSD, nu cred că aş fi scris un rînd despre eveniment. Dar cum s-a întîmplat să fiu în capitală, am avut prilejul să adun impresii din varii medii sociale, în împrejurări relaxate şi pentru că veni vorba.

Întîlnirea a fost provocată de lider pentru a-şi întări poziţia şi pentru a scăpa de pesediştii deveniţi incomozi. De ce? Numai ei ştiu adevărul cel adevărat. Congresul de sîmbăta trecută a fost atipic, n-a semănat cu cele anterioare. Unii au văzut un prilej prin care s-a elaborat un proiect de ţară, dar nu am înţeles asta din vorbele lui Dragnea. Au fost mai degrabă avertismente de la tribuna Sălii Palatului la adresa celor care nu sunt de acord cu ideile liderului. A fost ferm: nu mai acceptă acţiuni care să reprezinte atacuri asupra membrilor de partid. Gata cu comentariile!

Citez din lideri: „Am susţinut şi am propus să trecem peste orice condiţii şi oricine vrea să candideze să poată candida. Oricine vrea să mai discute aceste lucruri, să o facă în interiorul partidului”. Dragnea a avut o ţintă precisă. Erau cîţiva care ar fi încercat să aibă idei. Un fost ministru al sănătăţii afirma: „Nu s-a mai întîmplat aşa ceva în PSD! Nu acesta este PSD-ul. PSD este un partid de oameni serioşi. Deocamdată, nişte colegi au împrumutat nişte practici pedeliste”, a spus fostul vicepreşedinte al PSD, Nicolae Bănicioiu. Doamna Ecaterina Andronescu, deşi interzisă, a preferat să tacă. Şefa ei pe linie de partid, doamna Firea, i-a taxat înscrierea în cursa internă. Universitarul se întreba: a mai rămas ceva din pesedeul de altădată? Era un partid cu mulţi lideri puternici, mai multe opinii, o luptă de idei pe faţă. Un partid politic viu. Cu asemenea atitudini, nu se ştie unde se va ajunge.

Liviu Dragnea a obţinut puterea supremă în partid. Cu suferinţa de a nu putea fi premier la vedere, a devenit un premier din umbră. Cît am fi de înţelegători, nu-i putem trece cu vederea pofta de putere. Dragnea, structural, nu are configuraţia unui lider puternic. Şi atunci apelează la sancţiuni pentru a-şi intimida colegii. Cu cine va duce la un sfîrşit programul de guvernare? Domnul Dragnea a luat decizii care au tulburat ţara. Nu fac observaţii de dragul împotrivirii, dar se vede cu ochiul liber. Cei care spun că e nevoie de o mînă forte nu ţin seama de cei care cred că totuşi este o organizaţie democratică. Nu fac parte dintre uzurpatorii de serviciu, dar nici încîlcirea ţării nu poate fi iertată. Dacă Dragnea continuă aşa, poate să ameţească. Chiar de ce s-au lepădat de cei care au servit partidul mult şi bine, cum este doamna Andronescu. Nu am uitat cum au fost dărîmate cele două guverne, nici nu ne putem face că nu vedem palida imagine a doamnei premier.

O doamnă doctor a rămas siderată de faptul că a fost un congres cu logodnă. Imaginea care a generat comentarii răutăcioase, altele făcute cu mîhnire şi îngrijorare, a fost aceea în care domnişoara Irina Tănase a fost pusă alături de Dragnea, între primarul general al Capitalei şi premierul României. Ce căuta ea la Congres unde participau doar delegaţii oficiale? Ne-am lămurit. Doamna premier a propus că le va fi naşă, iar doamna Firea a spus în plen: Irina este o tînără care are viitor!

Slugarnice atitudini în văzul ţării! Congresul era un prilej pentru a rotunji un proiect de ţară în care să ne regăsim. Cînd colo, am avut parte de un congres cu logodnă. Să aibă noroc, dar ţara are alte priorităţi, poveştile nu trebuie amestecate. Se vede că însurătoarea a devenit un punct important în programul politic al PSD. Să se însoare! Poate îi va veni mintea la cap.