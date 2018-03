Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflict de interese de natură administrativă şi fals în declaraţii în cazul a 12 foşti şi actuali aleşi locali, printre aceştia aflîndu-se şi doi maramureşeni:

• ROMANIUC IOAN, primar al comunei Rona de Sus (foto).

În perioada 24 septembrie 2012 – 4 iulie 2014, a deţinut simultan funcţia de primar şi calitatea de membru în cadrul Consiliului de administraţie al Şcolii gimnaziale „Rona de Sus”, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

Declaraţia primarului

Ioan Romaniuc, primarul comunei Rona de Sus, se consideră total nevinovat, însă lasă legea să-şi spună cuvântul: „Încă n-am primit nimic oficial de la ANI. Pe atunci aşa prevedea ordinul ministrului Învăţământului, că primarii fac parte din conducerea şcolilor, ca să ştie ce se întâmplă cu banii, ce investiţii sunt necesare, cum stau profesorii cu salariile. N-am ştiut că este ilegal să fiu membru în consiliul de administraţie. Ordinul ministrului cerea să fiu acolo. Secretarul ar fi trebuit să-mi spună că nu e legal, dar nu a făcut-o. Şi alţi primari au făcut la fel, dar nu au avut reclamaţii. Eu, în schimb, am avut „prieteni” care au făcut o sesizare. După ce am aflat că sunt în incompatibilitate, m-am retras, însă era prea târziu. Am participat la 4 şedinţe şi n-am făcut rău, n-am păcălit pe nimeni, nu am primit bani, am făcut-o voluntar, n-am prejudiciat bugetul cu niciun leu. Acum e uşor să mă acuze. Dacă furam ceva, sau aduceam un prejudiciu, îmi era ruşine, dar ştiu că n-am greşit cu nimic. Deşi mă consider nedreptăţit, asta-i situaţia. Dacă mă cheamă la ANI, nu o să merg. Însă ce se va decide justiţia conform legii, eu voi respecta”.

• DUNCĂ LIVIU TOADER, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Bogdan-Vodă.

În perioada 19 decembrie 2012 – 7 iunie 2016, SC Violiv Mixt-SRL, (societate comercială în cadrul căreia soţia persoanei evaluate deţine calitatea de asociat şi funcţia de administrator), a emis facturi fiscale în baza cărora a furnizat produse către Primăria comunei Bogdan Vodă, respectiv Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă, persoana evaluată încălcând astfel dispoziţiile art. 90, alin. (1) şi alin. (2), coroborat cu art. 92, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.