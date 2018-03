Austria Showcase în Maramureş

Joi, 15 martie 2018, la sediul Consiliului Judeţean Maramureş, s-a derulat ultima etapă din misiunea economică condusă de Ambasada Austriei – Secţia Comercială, dedicată oportunităţilor de afaceri în gospodărirea comunală. Simpozionul economic austriaco-român “Tehnologie şi servicii pentru gospodărire comunală” a reunit, în cadrul etapei desfăşurate în Maramureş, 13 dintre cei mai importanţi actori de pe piaţa de produse şi servicii de gospodărire comunală din Austria. Sub coordonarea Verei Maier, ataşatul comercial al Ambasadei Austriei, firmele austriece participante şi-au prezentat portofoliul de servicii, produse, tehnologii, cumulul de expertiză şi know-how ce explică faptul că oraşele şi comunele austriece dispun de una dintre cele mai bune infrastructuri de gospodărire comunale din Europa.

Întâlnirea a fost deschisă de preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, alături de care s-a aflat vicepreşedintele George Moldovan şi primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş. Au fost prezenţi primarii din Borşa, Dragomireşti, Cicîrlău, Mireşu Mare, Groşii Ţibleşului şi Sarasău.

Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, a arătat: ”Reabilitarea infrastructurii judeţene este o problemă pe care încercăm să o rezolvăm prin investiţii din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional (POR), unde am reuşit, în anul trecut, să atragem o finanţare de aproape 50 milioane euro pentru un drum important în sudul judeţului, Drumul Nordului, şi alte aproximativ 50 milioane euro obţinuţi din fonduri guvernamentale, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), pentru drumuri din nordul judeţului, care vor ajuta întreaga zonă, în principal pe segmentul turistic. În acelaşi timp, Guvernul României face eforturi pentru a investi în reabilitarea drumurilor naţionale şi legătura între nordul şi sudul judeţului, precum şi legătura judeţului Maramureş înspre Bucovina, care ar trebui să fie finalizate în acest an. Avem foarte multe alte proiecte în derulare, unul dintre ele fiind Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor (SMID), un proiect depus pe Programul Operaţional Sectorial de Mediu, în valoare de aproape 60 de milioane de euro, aflat în ultima fază a implementării. Pentru nordul judeţului avem un proiect important de racordare la gaz, cu sprijinul Ministerului Economiei. (…) Sunt convins că Austria, care are din punct de vedere istoric o apropiere faţă de Transilvania, va susţine ţara noastră pentru ca fondurile de coeziune alocate ţărilor care au intrat mai târziu în UE să nu fie reduse”. (A.B.M.)