Caravana „10 pentru folclor”, bine primită de maramureşeni

Caravana „10 pentru folclor”, organizată de artista Măriuca Verdeş pentru a promova studierea folclorului în unităţile de învăţământ ca materie opţională, a luat sfârşit. Vreme de cinci zile, tânăra – însoţită de artişti şi grupuri vocale din două judeţe – a pledat, în zece comunităţi din zona istorică, pentru păstrarea tradiţiei specifice satului maramureşean, dar mai ales pentru perpetuarea ei prin intermediul copiilor şi tinerilor. Proiectul „10 pentru folclor” este implementat deja cu succes în judeţul vecin, Suceava, elevii din şcolile de acolo având ca materie opţională folclorul.

„Având în vedere faptul că această caravană a fost organizată în premieră în judeţul nostru, evenimentul s-a desfăşurat destul de bine, oamenii de prin sate primindu-ne cu inima deschisă. Cu toate acestea, am realizat că sunt bulversaţi, nu mai ştiu ce şi pe cine să creadă: unii le spun că trebuie să renunţe la tradiţii, alţii – că ele trebuie perpetuate. Am fost în zece localităţi din Maramureşul Istoric, am poposit în zece biserici, ortodoxe şi greco-catolice. La fiecare întâlnire, am încercat să subliniem atât câteva date istorice despre localitatea respectivă, în ideea de a-i apropia pe copii de sat şi în acest fel, cât şi să împletim gândurile aduse de invitaţi cu pricesnele şi cântecele religioase. De asemenea, am încercat să promovăm şi corurile bisericeşti din localităţi, încurajându-le să-şi poarte portul şi să-şi cânte cântecele pe care le-au învăţat prin viu grai de la strămoşii lor. În esenţă, am încercat să reamintim faptul că noi avem viitor datorită trecutului”, a punctat Măriuca Verdeş. În urma acestei caravane, artista a primit asigurări că, din toamna acestui an, se va face tot posibilul ca opţionalul de folclor să fie introdus în unităţile de învăţământ din judeţ. „Chiar şi dacă acest proiect nu se va implementa în Maramureş, eu nu voi rămâne indiferentă, ci îi voi încuraja pe copiii din sate să-şi perpetueze tradiţiile. Pentru că am această dorinţă de a mă lupta pentru copilul din satul tradiţional. Sunt de părere că nu ar trebui să ne dezrădăcinăm copiii, să-i înstrăinăm ori să le schimbăm inima şi mintea. În schimb, ar trebui să avem grijă de ei, să ne unim şi să facem din noi hora care apare pe ţolurile tradiţionale. Acesta ar trebui să fie zidul care să apere sufletele copiilor maramureşenilor”, a conchis Măriuca Verdeş.