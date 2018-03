„O culegere de mărturii şi portrete, de interpretări şi evocări” ale interlocutorilor cu care Sergiu Radu Ruba s-a întâlnit pe parcursul a 22 de ani de „recrut în misiune”. Aşa şi-a catalogat Sergiu Radu Ruba volumul care a fost lansat în această săptămână la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare. „Scene, explorări, condeie: dialoguri salvate” include o serie de interviuri cu personalităţi din diferite domenii.

Personalităţi aduse “la rampă”

„Am dat cărţii numele de Scene, explorări, condeie, întrucât prima parte aduce la rampă oameni ai scenei şi artei, actori, muzicieni, scenografi, radiojurnalişti. Explorările au ca protagonişti cercetători, globetrotteri, ziarişti de investigaţie, exploratori… Condeiele din partea a treia sunt mânuite, fără îndoială, de scriitori, în egală măsură prozatori, poeţi, critici şi eseişti. Între dialoguri nu există relaţii de cauzalitate sau de necesitate, iar legăturile pe seama unor repere evocate sunt pure întâmplări de context. Excepţie fac, de bună seamă, apariţiile în mai multe rânduri ale aceluiaşi interlocutor, cu inevitabilele puncte de contact ori de continuitate”, scrie Sergiu Radu Ruba în prefaţa cărţii.

“O carte din care se poate învăţa”

Volumul a fost caracterizat de ziaristul şi scriitorul Gheorghe Pârja ca fiind un „roman”. „Este o carte de interviuri. Eu, ca jurnalist, pot să vă spun că pasiunea mea a fost interviul, acest gen publicistic aparte. Cu fiecare interviu parcurs, citit, mi-am adăugat emoţia în plus, am suferit plăcut şi frumos această povară a cunoaşterii. Este cu adevărat o carte din care se poate învăţa. Cartea e structurată, fără pretenţiile lirice ale titlului: scene, explorări, condeie. Scenele sunt dialogurile cu oamenii de teatru, muzică. Explorările sunt dialoguri în care veţi călători foarte departe: prin Polul Nord, prin peşterile României. Sunt dialoguri de documentare, atît de credibile încât parcă ar fi vorba de un roman. Socotesc această carte ca fiind un roman. Are exact ce trebuie să aibă un roman: conflict, descriere, toate ingredientele necesare”, a declarat ziaristul Gheorghe Pârja, cel care a moderat discuţiile în cadrul evenimentului de lansare de carte. Ziaristul a mai punctat că socoteşte această carte ca fiind una ce se înscrie „în linia marilor cărţi de interviuri”.

“Spirit sprinten, polemici, curiozităţi, vorbe de duh”

Cei prezenţi au mai remarcat memoria fabuloasă a autorului. „Sergiu Radu Ruba reuşeşte să-şi ghideze foarte inteligent interlocutorii. El fructifică cei 22 de ani de experienţă jurnalistică. Dialogurile sunt naturale, fertile, atotcuprinzătoare. Trebuie remarcată memoria elefantină. Volumul a angrenat în mine resorturile memoriei involuntare. E volumul de interviuri care mi-a plăcut cel mai mult”, a spus prof. dr. Daniela Sitar-Tăut. La rândul său, prof. Delia Muntean a accentuat faptul că, pe lângă „memoria fabuloasă”, Sergiu Radu Ruba are spiritul sprinten, iar replicile lui, ale partenerilor săi de dialog au miez, „găsim polemici, curiozităţi, vorbe de duh”. La lansarea de carte au fost prezenţi şi liceeni de la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” din Baia Mare care au avut posibilitatea să-i adreseze întrebări autorului.