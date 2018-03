Ţigări de contrabandă la frontiera de nord

Poliţiştii de frontieră din Valea Vişeului au observat mai multe persoane care se îndreptau de la malul râului Tisa, spre interiorul ţării, transportând, în spate, colete voluminoase.

Drept urmare, poliţiştii au somat verbal persoanele în cauză, însă acestea au abandonat coletele şi au fugit, întorcându-se înot pe teritoriul statului vecin.

Imediat, au fost anunţate autorităţile de frontieră ucrainene despre eveniment, în vederea cercetării în comun a cazului.

La faţa locului, au fost descoperite mai multe colete, care conţineau ţigări, de provenienţă ucraineană. Baxurile au fost transportate la sediul poliţiei de frontieră, unde, în urma inventarierii a rezultat cantitatea de 3.000 pachete cu ţigări, mărcile Marble şi Jin Ling, în valoare de aproximativ 35.100 lei. Ţigările au fost confiscate şi, în continuare, se fac cercetări în vederea depistării persoanelor implicate şi a documentării întregii activităţi infracţionale.

VW Golf, căutat în Italia, descoperit în Sighetu Marmaţiei

În data de 15 martie, în jurul orei 18, un echipaj mobil din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Maramureş a identificat şi oprit pentru control, pe raza localităţii Sighetu Marmaţiei, un autoturism marca Volkswagen Golf, condus de Ioan C., în vârstă de 39 ani, domiciliat în judeţul Bistriţa-Năsăud.

În urma unor verificări, poliţiştii de frontieră au constatat faptul că autoturismul figurează ca fiind „bun căutat pentru confiscare”, alertă introdusă de autorităţile din Italia, în cursul aceleiaşi zile.

Autoturismul marca Volkswagen, an fabricaţie 2017, în valoare de 70.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul instituţiei, iar poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire la furt, urmând ca la final să fie luate măsurile legale ce se impun.