Cupa Jandarmeriei ediţia 2018

Cu ocazia împlinirii a 168 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Române, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi „Pintea Viteazul” Maramureş va găzdui, în zilele de 21 şi 22 martie, Cupa Jandarmeriei la fotbal ediţia 2018. La startul jocurilor ce se vor juca pe teren redus şi-au anunţat prezenţa nouă echipe aparţinînd mai multor instituţii publice. Din grupa A vor face parte: AS Vital Baia Mare, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Centrul Militar Judeţean şi Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, în timp ce în grupa B se regăsesc: Serviciul Imi­grări, Penitenciarul Baia Mare, Poliţia Locală Baia Mare, Prefectura Maramureş, respectiv UM 01354 Baia Mare. În prima zi, miercuri, 21 martie sînt programate meciurile din faza grupelor, în timp ce joi, 22 martie, începînd cu ora 10.00, se vor disputa semifinalele, urmate de cele două finale. Jocurile din cadrul Cupei Jandarmeriei 2018 se vor juca pe terenul sintetic din incinta Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Maramureş. Programul meciurilor: ora 08.00 UM 01354 Baia Mare – Serviciul Imigrări; ora 08.30 UM 01354 Baia Mare – Poliţia Locală Baia Mare; ora 09.00 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă – AS Vital Baia Mare; ora 09.30 Serviciul Imi­grări – Penitenciarul Baia Mare; ora 10.00 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă – Centrul Militar Judeţean; ora 10.30 Serviciul Imigrări – Poliţia Locală Baia Mare; ora 11.00 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă – Inspectoratul Judeţean de Jandarmi; ora 11.30 Serviciul Imigrări – Prefectura Maramureş; ora 12.00 AS Vital Baia Mare – Centrul Militar Judeţean; ora 12.30 Penitenciarul Baia Mare – Poliţia Locală Baia Mare; ora 13.00 AS Vital Baia Mare – Inspectoratul Judeţean de Jandarmi; ora 13.30 Penitenciarul Baia Mare – Prefectura Maramureş; ora 14.00 Centrul Militar Judeţean – Inspectoratul Judeţean de Jandarmi; ora 14.30 Poliţia Locală Baia Mare – Prefectura Maramureş; ora 15.00 Penitenciarul Baia Mare – UM 01354 Baia Mare; ora 15.30 UM 01354 Baia Mare – Prefectura Maramureş. (Informaţii furnizate de Alin Boţioc)