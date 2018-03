Deputatul Todoran, preşedintele celei mai puternice organizaţii a PMP Maramureş

Deputatul Partidului Mişcarea Populară Maramureş, Adrian Todoran, a preluat conducerea Organizaţiei Baia Mare. În urma unei conferinţe de alegeri, desfăşurate la finele săptămânii trecute, Todoran a fost ales cu 263 voturi, din totalul de 265 membri prezenţi la eveniment (două voturi fiind anulate). Astfel, deputatul maramureşean preia cea mai importantă organizaţie a PMP la nivel de judeţ, în urma unui interimat asigurat până acum de consilierul municipal Florin Creţ.

Prezent la conferinţă a fost şi Eugen Tomac, preşedintele executiv al Partidului Mişcarea Populară la nivel naţional, care şi-a manifestat susţinerea acor­dată deputatului Adrian Todoran în funcţia ocupată, precizând că este persoana de care Organizaţia Municipală Baia Mare are nevoie în acest moment, când mai sunt aproximativ doi ani până la alegerile locale pentru Primăria Baia Mare şi Consiliul Local.

Obiectivul principal al echipei formate de Adrian Todoran la şefia Organizaţiei Baia Mare îl reprezintă crearea unei structuri unitare, cu oameni capabili să se implice în administraţia publică locală. „Ne dorim să fim o organizaţie puternică şi recunoscută în plan politic judeţean. Şi nu mă refer aici doar la PMP. Ne-am propus ca, în cei doi ani rămaşi până la alegerile locale, să avem o vizibilitate cât mai mare în rândul băimărenilor, pentru ale căror probleme şi nevoi vom căuta soluţii punctuale. Vom avea întâlniri cu aceştia, pentru a le arăta că oraşul poate fi administrat mai bine şi mai eficient. Totul pleacă de la modul în care este gestionat bugetul municipiului, iar lucrul acesta trebuie să se facă într-un mod cât mai transparent cu putinţă.

Înainte de a fi ales parlamentar, am fost consilier municipal în Baia Mare şi cunosc ceea ce înseamnă administraţie locală. Ştiu că pentru a fi eficientă, aceasta are nevoie de oameni profesionişti. Proiectul nostru pentru oraş pleacă de la nevoile stringente ale cetăţenilor, pentru care de multe ori grija municipalităţii lipseşte. Atenţia autorităţii locale se îndreaptă cel mai adesea doar către zonele centrale ale urbei, celelalte fiind lăsate în acelaşi stadiu ca acum mulţi ani. Ca prioritate, echipa condusă de mine pune siguranţa băimăreanului pe primul loc. Este cunoscut faptul că în momentul de faţă aceasta este una dintre problemele reclamate cel mai adesea de locuitorii oraşului. De asemenea, vom gândi un proiect amplu pentru realizarea de locuri de parcare. În ultimii ani, numărul maşinilor a explodat, iar băimărenii au serioase probleme în a găsi un loc unde să parcheze. Iar problema aceasta nu e doar în zona centrală, ea se regăseşte în tot oraşul.

Tot în rândul priorităţilor de gradul zero se numără şi cea referitoare la tineri. Pentru aceştia trebuie gândite şi create proiecte şi programe care să îi implice în mod creativ. Trebuie să trecem de etapa proiectelor făcute şi bifate pentru a da bine într-un calendar al evenimentelor. Este nevoie de acele programe care să le asigure tinerilor noştri lecţii de viaţă şi un confort educaţional adecvat fiecăruia. În acest sens, este necesară implicarea tuturor factorilor responsabili, prin crearea unei structuri la nivel local menită a reprezenta interesele tinerilor, una la care oricine este interesat să poată apela pentru a învăţa cum să gestioneze o problemă, cum să scrie un proiect, cum să se adreseze unei autorităţi sau cum să iniţieze un demers administrativ. Toate aceste idei pe care le avem vor fi analizate alături de echipa mea, pentru a le transpune într-un proiect bun pentru oraş”, a precizat deputatul Adrian Todoran.

„Voi crea în jurul meu o echipă puternică a PMP Baia Mare, capabilă să sprijine dezvoltarea acestui oraş”.

Realizări în primul an de mandat ca deputat

Cel mai important proiect derulat în cursul mandatului său de deputat este acela referitor la „Bursele pentru Valorile Maramureşului”, în cadrul căruia trei tineri maramureşeni, proveniţi din familii cu situaţii materiale modeste, dar având dorinţa de a studia într-un mediu universitar, au primit burse oferite de deputatul Adrian Todoran. Astfel, aceştia au ajuns studenţi la Universitatea din Baia Mare şi vor fi sprijiniţi financiar lună de lună, timp de trei ani, pentru finalizarea facultăţii.

Adrian Todoran, dedicat Partidului Mişcarea Populară

Încă de la înfiinţarea sa, Todoran a fost alături de formaţiunea politică pe care o reprezintă, având diverse funcţii de conducere. Practic, în Maramureş, a fost cel care timp de mai mulţi ani a coagulat în jurul său persoane dornice să se implice într-o structură politică diferită de ceea ce a existat până atunci. După o perioadă în care a fost secretar general al PMP Maramureş şi preşedinte al formaţiunii, în iulie 2016, Adrian Todoran a făcut pasul către structurile centrale ale partidului, fiind ales vicepreşedinte la nivel naţional, funcţie pe care o deţine şi în acest moment.

Echipa Organizaţiei Municipale Baia Mare

Preşedinte – Adrian Todoran;

prim-vicepreşedinte – Florin Creţ;

secretar general – Dorin Cozma;

secretar general adjunct – Camelia Sălăjan;

trezorier – Kanya Monica;

vicepreşedinţi – Adrian Pop, Doris Călăuz, Mihăiţă Sana, Neluţu Suciu, Iulia Oţet, Daniel Satmari, Daniel Ghilvaci, Anca Horotan, Roxana Schuler, Călin Balmoş;

Membri în secretariatul executiv – Corneliu Popan, Adrian Bud, Corina Todoran, Marian Hotca, Dana Dunca, Ştefan Kassai, Adrian Nadiş, Ramona Thira, Minorica Dumitrean, Viorica Szabo.