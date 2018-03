Buget ”dezamăgitor” pentru administraţia Gârdani

Administraţia locală din Gârdani trebuie să supravieţuiască în acest an cu un buget destul de mic. Totuşi, speranţele primarului se îndreaptă către Consiliul Judeţean: ”Am aprobat bugetul local pe acest an. Acesta este însă dezamăgitor, faţă de sumele pe care le-am avut anul trecut. Sperăm totuşi ca sumele care vor fi alocate de CJ pe parcursul acestui an să fie măcar la nivelul anului 2017. Cheltuielile pe care le avem pentru buna noastră funcţionare, pentru învăţământ, cât şi pentru întreaga comunitate, la serviciile de apă, iluminat public, la canalizare, pentru puţină dezvoltare, sunt destul de mari şi ajung la cele de la nivelul anului trecut. Sperăm acum şi vom vedea ce va fi, mai ales că Legea bugetului pe 2018 prevede alt mod de alocare a sumelor. Chiar se precizează că unul dintre criterii este şi în funcţie de populaţie, iar sumele alocate să nu fie mai mici decât în 2017, în condiţiile în care cheltuielile au crescut cam la toate capitolele faţă de anul trecut: bunuri şi servicii, la gaz, curent, practic la toate produsele şi serviciile pe care noi le achiziţionăm. Plus că avem o cheltuială în plus şi cu drepturile salariale ale funcţionarilor, care au crescut puţin şi acestea”, a declarat Gheor­ghe Tătăran, primarul din Gârdani.