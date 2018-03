Chioşcurile nelegale, înlocuite cu chioşcuri moderne

• Primarul Cătălin Cherecheş implementează proiectul de modernizare a comerţului stradal •

Etapa modului haotic în care în ultimii 20 de ani au fost date autorizaţii pentru diverse construcţii sau amplasarea unor chioşcuri, fie ele şi de distribuţie a presei, care mai mult încurcă decât sunt de folos, se apropie de sfârşit. Primarul Cătălin Cherecheş este hotărât şi rămâne ferm pe poziţie în ceea ce priveşte modul inestetic, nelegalitatea şi oportunitatea amplasării şi funcţionării chioşcurilor pe raza municipiului Baia Mare. De multe ori, astfel de construcţii sunt vandalizate şi folosite pe post de toaletă publică sau de adăpost de noapte pentru boschetari. Strategia municipalităţii vizează demolarea şi amplasarea de noi chioşcuri moderne şi funcţionale.

Şi în ceea ce priveşte celelalte chioşcuri de pe raza oraşului nostru, edilul băimărean are de gând să verifice dacă amplasarea lor este oportună sau pot fi găsite alte soluţii care să mulţumească cetăţenii atât din punct de vedere practic, cât mai ales estetic. Au fost numeroase reclamaţii din partea băimărenilor, aceste zone devenind adevărate focare de mizerie. De mult timp a fost analizată situaţia tuturor chioşcurilor de pe raza municipiului şi unora fiindu-le autorizaţia expirată au fost desfiinţate.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „De câţiva ani, tolerăm construcţii amplasate nelegal având ca obiect de activitate atât vânzarea presei, cât şi alte activităţi de comerţ. Am definitivat proiectele pentru noile chioşcuri moderne, cu încadrare într-o estetică corectă, civilizate, care să ofere atât cetăţenilor, cât şi comercianţilor posibilitatea desfăşurării unui comerţ la standardele pe care le vedem în oraşele din Europa. În această săptămână va fi demarată licitaţia pentru ocuparea domeniului public având ca scop amplasarea de chioşcuri după modelul, proiectul, pe care îl vom oferi noi, autoritatea locală. Sunt 40 de puncte în oraş unde vor fi desfăşurate astfel de activităţi şi îi invităm pe toţi cei interesaţi să răspundă invitaţiei noastre şi să participe la licitaţia cu strigare care va avea loc, conform prevederilor legale, la mijlocul lunii aprilie. Având în vedere proiectele de infrastructură pe care le derulăm, începând cu această săptămână, în toate zonele în care construcţii nelegale ne blochează activitatea, respectiv şantierele, vom proceda la ridicarea acestora. Deocamdată, prima construcţie ridicată a fost pe strada Culturii, acolo unde amenajăm o parcare publică, construcţie care ne vicia implementarea proiectului. Avem toate formele legale pentru desfiinţare, inclusiv acordul DIICOT, cu privire la depozitarea şi punerea în siguranţă, fiind vorba de chioşcuri aparţinând unor societăţi comerciale aflate în ample cercetări penale şi asupra cărora s-a instituit sechestru de către autoritatea mai sus menţionată.

Înţeleg utilitatea unor astfel de puncte de vânzare şi în acest sens acţionăm pentru urgentarea încheierii contractelor pentru amplasarea unor noi structuri de comerţ stradal civilizate. Principalele mele obiective sunt respectarea ordinii şi curăţeniei în municipiul Baia Mare, implementarea proiectelor de infrastructură pe care ni le-am propus şi sunt convins că toţi cei interesaţi înţeleg demersul meu pentru civilizarea şi modernizarea oraşului. Ca de fiecare dată când se iniţiază false <<subiecte>> doar din dorinţa de a lovi în Cătălin Cherecheş, în final se va demonstra că demersurile mele sunt sub imperiul respectării legii, a dorinţei de a avea un oraş frumos şi a intenţiei de a impulsiona dezvoltarea presei scrise locale printr-un sistem de vânzare care să respecte cetăţeanul şi cititorul prin civilizaţie. Peste urât şi mizerie nu se poate construi nimic coerent. Am puterea să elimin pete urâte de pe harta oraşului pentru ca mai apoi să ne bucurăm de frumos.”