Visăm la moneda euro

România vrea să fie acceptată în spaţiul Schengen, ceea ce depinde mai puţin de noi, şi să adopte moneda euro, ceea ce depinde mai mult de noi. Pentru a avea şanse, ar fi nevoie de stabilitate politică şi financiară, iar în această ecuaţie sindicatele au un rol important. Fără consens social, cele două scopuri vor fi amînate mereu şi ţara va stagna!

Simplificînd lucrurile, va trebui să înlocuim leii din piaţă cu euro, pentru a acoperi nevoia de lichiditate a pieţei interne. Rezerva monetară va fi schimbată, iar exportul bazat pe produse ce înglobează manoperă multă şi grad redus de prelucrare a materiei prime va scădea. În 2018, ne aflăm încă în ciclul pozitiv, creşterea economică de 7% este cea mai mare din UE, cu observaţia că se datorează consumului, după decizia guvernanţilor de a urca salariul minim pe economie la 1.900 de lei pe lună şi de a dubla salariile personalului din instituţiile publice. Creşterea economică a fost însoţită de scăderea şomajului, România a raportat un grad record de ocupare a forţei de muncă. Însă efectul negativ din sistem este apariţia inflaţiei peste aşteptări, o degradare nedorită a puterii de cumpărare. Cu inflaţia se vor lupta guvernanţii în acest an 2018, probabil vor combina măsurile de politică fiscală cu cele de politică monetară luate de banca centrală, înainte de a fi prea tîrziu.

Săptămîna trecută, experţi FMI au fost la Bucureşti şi au evaluat situaţia financiară a ţării, prognozînd o creştere economică de 4% în 2018, în scădere faţă de anul trecut cu 3%. Au făcut recomandări pentru a menţine echilibrul: să fie continuate reformele structurale şi să fie absorbite cît mai multe fonduri europene. Soluţia unui credit „uriaş” pentru dezvoltarea infrastructurii, cum a propus Liviu Dragnea, este privită cu circumspecţie. Comisia Europeană a reacţionat la fel, un credit foarte mare pentru construcţia rapidă de drumuri, reţele de apă potabilă şi canalizare, aeroporturi, spitale, şcoli este socotit riscant, lipsit de precauţie.

Pentru a adera la euro, avem nevoie de creştere economică durabilă, prin eficientizare şi ecologizare, iar banii obţinuţi să nu-i risipim, ci să-i investim. Acest lucru este dificil de făcut într-o ţară cu oameni care tind să consume imediat şi să atingă nivelul decent de trai, de care au atîta nevoie. Dublarea salariilor bugetare a determinat creşterea preţurilor, iar asupra salariaţilor a avut un efect psihologic major, neaşteptat de guvernanţi. Guvernul, prin ministrul Lia Olguţa Vasilescu, a propus o lege a salariilor bugetare cu favorizarea unor categorii profesionale, fără criterii obiective, motiv pentru celelalte sindicate să ceară drepturi similare…

Schimbarea mentalităţii nu se produce, sindicatele din sănătate şi învăţămînt nu acceptă să fie defavorizate, aşa că pacea socială este în pericol, de ce se temea Lia Olguţa Vasilescu nu scapă. Guvernul PSD+ALDE are şanse să menţină echilibrul financiar şi economic dacă va obţine consensul pe legea salarizării. Incertitudinea vizează bugetul salariilor şi în cele din urmă atacă balanţa de cheltuieli cu forţa de muncă. Ministrul muncii a subapreciat stabilirea corectă a normelor de muncă, a neglijat că grevele pot duce la criză guvernamentală cu efecte negative. Guvernul poate încerca să corecteze iar şi iar politica de salarii, deşi legea salarizării abia a fost dată!

Premierul Dăncilă va căuta soluţii să stabilizeze economia inflaţionistă şi ne dorim să reuşească, însă vor exista pierderi însemnate şi ţinta euro se va îndepărta de noi. Avînd avantajul relativei independenţe energetice, fapt deloc de neglijat, România îşi poate asigura o dezvoltare durabilă şi fără fluctuaţii, ţelul fiind un deficit de 1,5%. Noi preferăm o dezvoltare mai lentă, dar stabilă, decît una cu un credit „uriaş”.

În acest an, cea mai importantă este însă pacea socială cu sindicatele, iar una din soluţii ar fi ca Lia Olguţa Vasilescu să-şi recunoască eşecul!