Firmele câştigătoare pentru salubrizarea judeţului pe zone

Proiectul de management integrat al deşeurilor în judeţul Maramureş se apropie, încet, de finalizare. În acest moment, procedurile de atribuire a activităţilor de operare pe zone sunt în derulare. Dacă în unele cazuri au fost declarate societăţile câştigătoare, în altele, licitaţia este încă în derulare. De asemenea, pe zona Lăpuş, nu s-a înscris niciun ofertant.

Astfel, pentru zona Maramureşului istoric a fost declarată câştigătoare o asociere de două firme, în timp ce pentru zona Baia Mare sunt încă în evaluare alţi doi operatori. Dumitru Dumuţa (foto), administratorul public al judeţului, a explicat: ”Pentru zona Maramureşului istoric, pentru zona 2 – Sighetu Marmaţiei, contractul a fost câştigat de către o asociere de firme: SC Herodot şi Glosal. Pentru zona Moisei contractul s-a delegat către SC Glosal. Aceştia sunt operatori care au mai derulat activitatea de colectare a deşeurilor în zonele respective, nu exclusiv, ce-i drept, pentru că în zonele respective mai sunt şi servicii publice ale autorităţilor şi mai există încă un operator care face colectarea de­şeu­rilor menajere. Pentru zona de Baia Mare sunt doi ofertanţi care vor să execute salubrizarea: unul este Drusalul, iar celălalt Supercom, dar ei sunt încă în evaluare. În acest moment, faptul că au depus oferte este public, ei au participat la şedinţa de deschidere a ofertelor. Pentru zona de Lăpuş nu există însă nicio ofertă”.

În Târgu Lăpuş va opera serviciul public – local de salubritate

Deoarece Primăria Târgu Lăpuş are un serviciu propriu autorizat de salubrizare, aceasta va efectua colectarea în paralel cu firma câştigătoare pe zona Lăpuş: ”Serviciul de salubrizare al primăriei din Târgu Lăpuş, funcţionând ca un serviciu public al autorităţii locale, continuă să-şi desfăşoare activitatea. Ei sunt licenţiaţi inclusiv pentru anul 2020. Ministerul Mediului a apreciat că experienţa oraşului Târgu Lăpuş este una bună şi nu este stânjenit. De asemenea, oraşul este membru al ADI Deşeuri. A fost o discuţie dacă să fie sau nu exclus, însă este membru şi există varianta care s-a luat în calcul, ca integrarea în sistemul integrat de management al deşeurilor să se producă pe staţia de transfer Târgu Lăpuş până în 2020. Ei operează până atunci cu propriul serviciu colectarea, iar ceea ce trebuie transferat la depozitul ecologic vor depune pe această staţie de transfer. Condiţionalităţile în acest proiect sunt legate de respectarea strictă a contractului cel puţin 5 ani de la momentul când devine complet operaţional, iar modificările substanţiale pot atrage sancţiuni. Schimbarea care intervine dacă Târgu Lăpuş va opera colectarea singur, are o pondere de sub 5% în proiectul total. Dar operatorul local de aici nu va rămâne totuşi singurul operator în zona Lăpuş, cel puţin nu în forma actuală de organizare. Oraşul Târgu Lăpuş are un serviciu public al localităţii, iar aceste servicii publice pot să desfăşoare activităţi doar în unitatea administrativă respectivă. Dacă ar deveni o societate comercială, atunci sigur că problema s-ar putea aborda într-un alt mod. Însă în acest moment, fiind un serviciu public – local, nu va putea să desfăşoare activităţi pe teritoriul altor unităţi administrative. Dar mai este nevoie de un alt operator, deoarece mai sunt opt UAT-uri în zona respectivă în care trebuie realizată salubrizarea”, a conchis Dumitru Dumuţa.

Sistemul de Management Integrat al deşeurilor (SMID) în judeţul Maramureş ar trebui să intre în funcţiune până la finele acestui an. Totuşi, proiectul finanţat în mare parte din fonduri europene este în mare întârziere, din cauza solului instabil de la Fărcaşa, locul unde se doreşte construcţia propriu-zisă a depozitului ecologic.