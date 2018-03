La Bocicoiu Mare: Finanţări de 1,5 milioane de lei pe PNDL2

Investiţiile făcute de Guvernul României în proiectele din Maramureş aduc, în comuna Bocicoiu Mare, suma de aproximativ 1,5 milioane de lei pentru reabilitarea unei grădiniţe şi a două şcoli. Astfel, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) a aprobat suma de 375.000 de lei pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Reabilitare Şcoală Gim­nazială Lunca la Tisa”, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, etapa a doua. Valoarea totală a investiţiei este de 441.439,00 lei. Un al doilea proiect finanţat de Guvernul României, pe PNDL2, în sumă de 596.328,00 lei, priveşte reabilitarea şi extinderea Şcolii Gimnaziale Crăciuneşti – Corp A, valoarea totală a investiţiei fiind de 661.167,00 mii lei. Cel de-al treilea proiect semnat la sfârşitul săptămânii trecute, în prezenţa preşedintelui Con­­siliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, din cele şase contracte de finanţare prin PNDL2 se referă la reabilitarea Grădiniţei din Crăciuneşti. Finanţarea este în valoare de 579.839,00 lei, valoarea totală a investiţiei fiind de 579.839 lei.

Liviu Lazarciuc, primarul comunei Bocicoiu Mare a subliniat faptul că, toate proiectele depuse de administraţia locală pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală, etapa a doua, au fost aprobate, urmând să intre la finanţare.

”Pe lângă fondurile guvernamentale pe care le atragem în comunitatea noastră, avem şi proiecte pe care reuşim să le realizăm prin finanţare de la bugetul local. Astfel, avem un contract de asfaltare străzi, în sumă de aproximativ 100.000 de euro, unde vom începe în cel mai scurt timp lucrările, dar am votat şi proiectul privind construirea unei noi clădiri pentru Primăria Bocicoiu Mare, suma fiind de aproximativ 120.000 de euro. Am obţinut aprobare pentru realizarea unui cămin cultural, în Crăciuneşti, iar acum aşteptăm să ni se comunice finanţarea. Dat fiind că, din lipsa elevilor, toţi copiii din comună care studiază la şcoală au fost mutaţi la Crăciuneşti, avem în plan, aici, construirea unei creşe, dar şi a unei săli de sport şi a unui teren sintetic de fotbal cu nocturnă. Pe fonduri europene vom depune un proiect de apă şi canalizare. Doar în acest an există peste zece proiecte mari demarate, fapt care dovedeşte că muncim în interesul cetăţeanului şi facem tot ce stă în puterile noastre pentru a dezvolta comuna. Ne-a bucurat prezenţa preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, într-un moment atât de important pentru noi, dovedind interesul pe care ni-l arată autorităţile judeţene”, a declarat primarul din Bocicoiu Mare, Liviu Lazarciuc. (a.b.m.)