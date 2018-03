5 milioane de lei vin în Vişeu de Jos

• Reabilitarea şcolii şi construirea a patru poduri

Veştile bune continuă să vină în Maramureş, iar Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) acordă, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), etapa a doua, finanţări pentru proiectele din întregul judeţ, fără a ţine cont de culoarea politică a primarilor. La sfârşitul săptămânii trecute, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea a fost prezent la şedinţa Consiliului Local din Vişeu de Jos, acolo unde, la invitaţia primarului Gavrilă Şimon, a semnat două contracte de finanţare în sumă totală de aproximativ 5 milioane de lei.

Pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Poduri de interes local în zone fără acces peste râuri şi văi în comuna Vişeu de Jos” s-a alocat o finanţare de 3.706.798,83 lei din bugetul MDRAP, valoarea totală a investiţiei fiind de 3.894.240,54 lei. Al doilea proiect finanţat prin PNDL2 este cel privind reabilitarea Şcolii Gimnaziale Vişeu de Jos – Corp nr. 2, unde suma acordată este de 1.215.678,48 lei, iar valoarea totală este de 1.312.385,81 lei.

Gavrilă Şimon, edilul comunei Vişeu de Jos, a declarat faptul că, la nivelul comunităţii pe care o conduce, toate proiectele demarate au fost finalizate, iar Programul Naţional de Dezvoltare Locală iniţiat de Guvernul României a fost şi este unul extrem de benefic.

”Am reuşit, pe PNDL1, să finalizăm Grădiniţa cu Program Prelungit, o investiţie de aproximativ 1,5 milioane de lei şi să reabilităm drumul de pe Valea Morii, unde am avut la dispoziţie o sumă de 1,2 milioane de lei. Am semnat o finanţare de aproximativ 5 milioane de lei şi sperăm ca, în viitorul apropiat, să prindem un contract şi pentru reabilitarea drumurilor din comună, unde suma solicitată de administraţia locală este de aproximativ 6,1 milioane de lei. Mai avem un contract unde am obţinut finanţare pe AFIR, în valoare de aproximativ 1,2 milioane de lei, respectiv reabilitarea căminului cultural, lucrare aflată în prezent în faza de licitaţie. Totodată, încercăm să depunem un proiect la Compania Naţională de Investiţii (CNI), pentru realizarea unui teren de sport”, a precizat primarul din Vişeu de Jos, Gavrilă Şimon. (a.b.m.)