Al treilea duel terminat în decisiv din acest sezon

• Ştiinţa Explorări Baia Mare – Unirea Dej 3-2 (-19, 20, 21, -21, 9) •

Meci spectaculos între Ştiinţa Explorări şi Unirea Dej miercuri seara în sala polivalentă băimăreană, cele două echipe respectînd şi în acest duel seria rezultatelor din sezonul regulat. Cîştig de cauză a avut formaţia antrenată de Marius Botea şi Sorin Pop, care s-a impus după cinci seturi, cu 3-2 (-19, 20, 21, -21, 9), disputa dintre cele două rivale oferind multe momente impresionante. Derby-ul vechilor rivale s-a desfăşurat sub semnul echilibrului, însă cu un plus pentru formaţia noastră, în decisiv gazdele dovedindu-se net superiori adversarului. De asemenea, trebuie să remarcăm şi imboldul transmis de public jucătorilor noştri, spectatorii creînd o atmosferă cum rar am văzut în ultimii ani la meciurile Ştiinţei Explorări.

Băimărenii au intrat greu în partidă, iar primul set, a stat la discreţia vizitatorilor, care s-au impus cu 19-25. În acest prim set băimărenii l-au pierdut pe Csaba Nagy, jucător ce s-a accidentat la genunchi. Oaspeţii au început promiţător şi actul secund şi au condus în mai multe rînduri, însă la limită – 3-4, 7-8, 11-12. Ştiinţa Explorări dă semne de revenire şi după al doilea timp de odihnă tehnic conduce cu două puncte, 16-14. Pe final de set, jucătorii noştri se distanţează decisiv şi egalează situaţia la seturi, 25-20. Şi setul trei debutează într-o notă de echilibru, dar în partea a doua a acestuia băimărenii preiau controlul total – 16-12, 20-14. Fedorenko a risipit orice emoţie şi gazdele preiau avantajul la general, 25-21. Setul patru a fost dominat de oaspeţi, care au condus la diferenţe apreciabile – 8-12, 10-16. Băimărenii au avut o răbufnire de orgoliu şi s-au apropiat la trei puncte, 17-20. Tardiv, Unirea Dej adjudecîndu-şi setul 21-25 şi, trimiţînd, totodată, partida în decisiv. În setul decisiv oaspeţii nu au contat deloc, Ştiinţa Explorări preluînd iniţiativa din start: 2-0, 5-3, 10-4, 15-9.

Marius Botea (antrenor principal Ştiinţa Explorări): „Mă bucură această victorie, mai ales că am întîlnit o echipă mai valoroasă ca a noastră. Îi felicit pe jucători pentru dăruirea de care au dat dovadă şi le mulţumesc spectatorilor pentru atmosfera foarte frumoasă care a fost în sală”.

Evoluţia scorului

• Setul I: 2-4, 6-8, 9-12, 12-16, 14-20, 19-25; Setul II: 3-4, 7-8, 11-12, 16-14, 20-17, 25-20; Setul III: 2-4, 8-6, 11-10, 16-12, 20-14, 25-21; Setul IV: 4-2, 7-8, 8-12, 10-16, 17-20, 21-25; Setul V: 2-0, 2-3, 5-3, 10-4, 15-9.

• Ştiinţa Explorări Baia Mare: Râpeanu 7 p, Negrean 11 p, Fedorenko 7 p, Nagy, Lupu 6 p, Mocanu 8 p, Popovici (libero). Au mai jucat: Ţuţea 14 p, Socaciu 1 p şi Florea. Antrenori: Marius Botea şi Sorin Pop.

• Unirea Dej: Răileanu 4 p, Grigoraş 17 p, V. Talpă 7 p, Coasă 13 p, Didorciuc 9 p, Suson 19 p, Kantor (libero). Au mai jucat: Săvan 2 p, Mihălescu 1 p, Catrina şi Chisleacov 8 p. Antrenori: Marius Dascălu şi Tiberiu Szilagy.

• Au arbitrat: Valentin Beşoi (Râmnicu Vâlcea) şi Ioan Bârsan (Iaşi). Observator FRV: Mihai Ioanovici (Braşov).

Bănăţenii, învingători în derby-ul codaşelor

• CSU UV Timişoara – CSŞ 2 CNE Baia Mare 3-0 (16, 15, 12)

Meciul ultimelor două clasate a fost rapid rezolvat de lanterna roşie, CSU UV Timişoara adjudecîndu-şi cele trei puncte după nici o oră de joc, 3-0 (16, 15, 12). De altfel, bănăţenii sînt la primul succes pe propriul teren în actuala stagiune şi a doua din tot sezonul, prima fiind obţinută tot împotriva echipei băimărene. • CSU UV Timişoara: Reitmayer 2 p, Călin 3 p, Bădiceanu 1 p, Moica 1 p, Unguraş 5 p, Gemănariu 20 p, Dragomir 7 p, Cămui (libero), Bălulescu (libero), Damian 17 p, Vârlan 1 p. Antrenori: Sorin Grădinaru şi Sorin Schiesz.

• CSŞ 2 CNE Baia Mare: Păştean 5 p, Versenyi, Abrudan 7 p, Talpă 5 p, Alin Pop (libero), Monga 7 p, C. Pop 1 p. • Arbitri: Marius Şanta (Cluj-Napoca) şi Cristian Dumitrescu (Craiova). Observator FRV: Nicolae Stoian (Craiova).

Rezultatele etapei 4 din play-out: Dinamo Bucureşti – Universitatea Cluj-Napoca 3-1; CSU UV Timişoara – CSŞ 2 CNE Baia Mare 3-0; Ştiinţa Explorări Baia Mare – Unirea Dej 3-2.

Etapa viitoare • Sîmbătă, 24 martie: Unirea Dej – CSU UV Timişoara, ora 16.00; CSŞ 2 CNE Baia Mare – Dinamo Bucureşti, ora 16.00 • Luni, 26 martie: Universitatea Cluj-Napoca – Ştiinţa Explorări Baia Mare, ora 20.00.

Azi, în devans – CSŞ 2 CNE Baia Mare – Ştiinţa Explorări Baia Mare

Azi, 23 martie, în sala de sport a Universităţii de Nord Baia Mare, se va disputa, în devans, de la ora 15.00, derby-ul local dintre CSŞ 2 CNE şi Ştiinţa Explorări. O partidă în care gruparea lui Marius Botea şi Sorin Pop se va impune şi se va menţine aproape de locurile şapte şi opt, CSŞ 2 fiind o echipă care nu mai emite pretenţii de multă vreme. Meciul dintre echipele băimărene va fi arbitrat de un cuplu local, format din Sebastian Borota şi Răzvan Lupuţan, iar observator este Gigi Dumitru.

Pe lîngă disputa în devans cu Ştiinţa Explorări, CSŞ 2 va juca alte trei jocuri în decurs de trei zile, toate în sala de sport a Universităţii de Nord. Sîmbătă şi duminică, băimărenii vor întîlni pe Dinamo Bucureşti, iar luni, 26 martie, echipa noastră va juca cu CSU UV Timişoara.