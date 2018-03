Filiale USR noi la Sighet şi Deseşti

USR Maramureş se extinde cu două filiale nou înfiinţate peste deal, la Sighetu Marmaţiei şi Deseşti. Politicienii îşi propun ca acest trend să se păstreze. Dacă se va întâmpla aşa, atunci la alegerile din 2020 vor avea înfiinţate organizaţii locale în aproape toate zonele administrativ-teritoriale ale judeţului.

De asemenea, USR-iştii maramureşeni şi-au ales şi un nou Birou judeţean care să se ocupe de extinderea formaţiunii: “Am avut o rundă de alegeri a unui nou Birou judeţean de conducere, la începutul acestei luni. Acest birou a susţinut şi prima şedinţă, care a fost una fructuoasă în cadrul căreia, pe lângă faptul că am aprobat câţiva noi membri, am adoptat două decizii de înfiinţare a două noi filiale locale. Astfel, de luna viitoare, vom avea organizaţie locală în Sighetu Marmaţiei şi în Deseşti. Avem deja un grup de iniţiativă şi la nivel de Şomcuta Mare, dar încă acolo nu există numărul minim de membri necesari pentru a înfiinţa o filială locală. La Sighet în schimb, deja vom avea în data de 14 aprilie adunarea generală constitutivă şi primele alegeri pentru prima conducere a filialei locale. La Deseşti, la fel, tot în cursul lunii viitoare, vom avea alegeri şi o conducere a filialei locale. Sperăm să menţinem cel puţin acest ritm de extindere pe parcursul următorului an astfel încât, până la alegerile din 2020 să avem filiale la nivelul tuturor UAT-urilor din Maramureş. În acest moment, avem doar aceste filiale nou înfiinţate, plus Baia Mare, deci până luna viitoare vom avea trei filiale. Pe judeţ avem sub 60 de membri. E un număr mic, dar şi procesul de primire a noi membri în rândurile noastre e puţin mai complex decât la celelalte partide, avem nişte criterii pe care le respectăm. Conform statutului orice filială locală trebuie să aibă minimum 7 mem­bri. De asemenea, există o cotizaţie de 10 lei/lună pentru toată lumea. Nu avem încă diferenţiat pe tip de membri, însă acum este o propunere care se discută în Biroul naţional ca să fie stabilite nişte praguri, la parlamentari 1.000 de lei lunar, respectiv la europarlamentari, dacă vor exista, 2.000 de lei pe lună. Însă acestea sunt doar la nivel de discuţie”, a explicat Dan Ivan, preşedintele USR Maramureş.