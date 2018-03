Plîngere penală pentru administratorul clădirii TRICOMAR

– acuzaţii grave la adresa unor instituţii locale –

După ce, în cursul nopţii de joi spre vineri, o parte din zidul clădirii fostei SC TRICOMAR-SA Baia Mare s-a dărîmat, ieri-dimineaţă, primarul Cătălin CHERECHEŞ, prezent la faţa locului, a făcut cîteva precizări în legătură cu această clădire, aflată în administrarea SC PARETO. Iată situaţia, succint prezentată, de primarul Cherecheş.

„Încă din anul 2016, am transmis prin procese, verbale, prin acte de constatare, prin diverse maniere şi sancţiuni, am transmis societăţii care administrează, din perspectiva de administrator judiciar, această clădire, faptul că este o clădire de patrimoniu, că nu este întreţinută, că au obligaţia să întreţină această clădire şi nu s-a întîmplat absolut nimic. În 2016, am semnat personal două procese, verbale, în 2017, după ce m-am întors în primărie, alte două procese-verbale, în 2018, trei procese-verbale. Am solicitat şi Direcţiei de cultură şi patrimoniu să se autosesizeze în acest caz şi nu s-a întîmplat absolut nimic. Societatea care administrează clădirea n-a avut nici o reacţie şi consider că a venit un moment limită, cînd au prejudiciat, din punctul meu de vedere, prin distrugere această clădire. O să înaintăm o plîngere penală în acest sens, deoarece au prejudiciat municipiul Baia Mare. Pentru că această clădire a fost construită de către autoritatea locală, de către Primăria Municipiului Baia Mare şi dată, printr-o convenţie, Bisericii greco-catolice, de către Primărie, după care, a venit perioada comunistă şi a fost transformată în fabrică de confecţii.-(…) N-am înţeles de ce, în anii 2000, cînd se putea încerca să fie transferată în patrimoniul Primăriei nu s-a făcut nimic. Cum nu s-a făcut nimic nici pentru clădirea sindicatelor de pe Podul Viilor, construită după anii 1950, retrocedată, sau clădirea minoriţilor, salvată în final. Sunt foarte multe situaţii unde autoritatea locală, la începutul anilor 1990, nu s-a manifestat ca o autoritate care avea nişte proprietăţi, care reprezenta comunitatea şi trebuia să se gîndească cum să acumuleze în patrimoniu imobile şi nu cum să le vîndă (…). Chestiunea este legată de această societate comercială care o administrează, pe care eu o tratez cu foarte mult respect, ca orice fel de societate comercială care îşi desfăşoară activitatea în România, pentru că susţinem mediul privat dar nu susţinem mediul infracţional. Din punctul meu de vedere, ne aflăm într-o situaţie de infracţionalitate majoră, în care trebuie să punem pe masă toate interesele pe care le are această societate, care administrează această clădire, şi care se află în spatele sau în faţa următoarelor societăţi MARATEX, TRICOMAR, REMIN, ROMALTYN respectiv AURUL, TRUST COMIN şi vă dau doar societăţile care au imobile de mari dimensiuni… Am cerut instanţelor de judecată şi ANAF să ne dea toate societăţile pe care le administrează societatea PARETO din perspectiva administratorului judiciar şi cred că a venit momentul să vedem modul în care îşi administrează societăţile şi modul cum îşi duc la îndeplinire obligaţiile stabilite de instanţele de judecată, desemnîndu-i administratori judiciari în diverse insolvenţe ale unor societăţi comerciale. Tratez lucrurile cu foarte multă responsabilitate, pentru că este o chestiune gravă la modul în care se manifestă inspectoratul de stat în construcţii, direcţia pentru cultură şi patrimoniu, poliţia naţională… Avem nenumărate situaţii şi plîngeri penale prin care solicităm poliţiei şi parchetului, să intervină atunci cînd se realizează distrugeri în clădiri care sunt în patrimoniul naţional. Nu se întîmplă nimic. La Satu Mare, un foarte mare om de afaceri a fost condamnat la un an de închisoare cu executare, pentru că şi-a permis să intervină într-o clădire de patrimoniu. În Baia Mare, fiecare face ce vrea, pentru că poliţia, inspectoratul de stat în construcţii, direcţia pentru cultură şi patrimoniu şi parchetul îi protejează pe aceşti infractori. O spun cu foarte mare responsabilitate. Îi protejează. Avînd în vedere că nu s-a întîmplat nimic, în urma sesizărilor noastre de-a lungul timpului, nu pot să constat decît că aceste instituţii fac parte dintr-un mediu infracţional, dintr-un grup infracţional, alături de cei care fac infracţiuni. Mă mir de fiecare dată şi sunt limitat de către lege, din păcate, cînd văd că lucruri care ţin de siguranţa cetăţeanului, de siguranţa şi de protejarea patrimoniului naţional sunt tratate cu dispreţ de către autorităţile statului (…)”.