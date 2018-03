Prietenii pompierilor

Judeţul Maramureş are 400 de pompieri care intervin rapid şi oportun la incendii şi situaţii de urgenţă, pentru salvarea de vieţi şi bunuri materiale. Însă dotarea lor este deficitară, mai precis jumătate dintre auto­speciale sînt uzate (vechime 30-40 ani), iar proiectele de înnoire întîrzie, orizontul de aşteptare fiind anul 2019. Pompierii, plătiţi cu salariul mediu pe economie şi dotaţi cu tehnică de intervenţie uzată, intervin zilnic în medie la 2 incendii şi de 18 ori acordă prim-ajutor (alături de paramedici) şi descarcerare. Au nevoie de susţinerea societăţii, să le asigurăm condiţii de lucru mai bune decît au acum, pentru a ne salva de rău!

Pompierii militari din localităţile Baia Mare, Sighetu Marmaţiei, Tg. Lăpuş, Bogdan Vodă, Vişeu de Sus, Borşa, Şomcuta Mare şi Fărcaşa intervin pentru înlăturarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă şi restabilesc starea de normalitate. În localitate, pompierii ajung la locul incendiului după 5 minute, iar în alte localităţi, după 15 minute, ca durată medie. Echipajele SMURD ajung în 10 minute, iar în alte localităţi, în 20 de minute. În ultimul an, au avut acţiuni memorabile: 400 de oi au fost salvate de pe o insulă din mijlocul rîului Someş, la Săbişa; la accidentul cu 18 victime din Onceşti (27 noiembrie 2017); în incendiul de la depozitul de lacuri, vopsele şi solvenţi din Baia Mare, înainte de Crăciunul 2017. Ne bazăm, aşadar, pe pompieri, pe pregătirea lor profesională, pe curajul de a interveni în cele mai periculoase situaţii. În caz de înec, au scafandri pregătiţi, iar alpiniştii urcă oriunde…

Dar trebuie să fim şi noi mai prevăzători. Mulţi gospodari nu se îngrijesc de starea coşurilor de fum, astfel că mai ales în zona Borşa-Vişeu se înregistrează frecvente incendii declanşate de hornurile necurăţate. Soluţia nu este complicată, putem să revenim la situaţia de dinainte de 1989, cînd primăria avea serviciu public de coşerit, cu hornari ce curăţau coşurile de fum din toate gospodăriile, iar taxa de coşerit era inclusă în obligaţiile cetăţenilor către bugetul local. Ar fi evitate în acest fel sute de incendii izbucnite în hornurile necurăţate cu anii, care se produc mai ales în perioada de iarnă!

Prin inspectorii de prevenire, pompierii fac o mie de controale ordonate pe an şi dau sancţiuni, de regulă avertismente. Mai bine ar fi ca gospodarii să nu plătească amenzi, ci să-i plătească cei 50 de lei hornarului. Amenda maximă pe care o pot da pompierii este de 100.000 lei – ar fi de preferat ca firmele să obţină avizul de securitate la incendiu, decît să se întîmple accidente de tipul celui din clubul Colectiv din Bucureşti. Improvizaţiile produc catastrofe, iar siguranţa nu trebuie lăsată în voia hazardului! Educaţia PSI este importantă în şcoli şi în întreprinderi, ar trebui să alocăm fonduri mai însemnate pentru serviciile voluntare care acţionează în situaţiile de urgenţă şi în protecţia civilă.

Media de vîrstă a pompierilor din judeţul Maramureş este de 38 de ani, în ultimii ani au fost recrutaţi şi selectaţi bărbaţi tineri care să acţioneze ca subofiţeri, maiştri militari şi ofiţeri. Pompierii sînt organizaţi ca un serviciu militarizat, pentru a asigura controlul aspru şi a obţine eficienţa serviciului. Există şcoli speciale de maiştri militari, subofiţeri şi ofiţeri de pompieri şi protecţie civilă, cu grade şi avansări. Dar avem şi pompieri civili, voluntari, mai ales în comune. Riscul la care se supun pompierii militari este ridicat, în fiecare an se întîmplă 3-5 accidente de muncă în timpul misiunilor, unele grave, rar mortale (ne aducem aminte de Adrian Marchiş). Este deci important ca pompierii să fie complex pregătiţi în „turnul de instrucţie” şi starea lor de sănătate să fie verificată riguros şi periodic, precum a unor sportivi, pentru a face faţă fizic şi psihologic la uzura muncii în slujba comunităţii. Căci nu-i uşor să dai dovadă de tărie de caracter şi responsabilitate civică, să vezi zilnic oameni disperaţi, răniţi, morţi şi în acelaşi timp să acţionezi profesionist.