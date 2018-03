ATITUDINE – Deputatul Todoran: Unde sunt banii din rovinietă?

Deputatul Partidului Mişcarea Populară Maramureş, Adrian Todoran, ia atitudine faţă de lipsa de transparenţă de care autorităţile administraţiei publice centrale dau dovată atunci când vine vorba de taxa de drum. Încă de la impunerea ei, în 2002, au existat foarte multe suspiciuni cu privire la modul de încasare, dar mai ales în ceea ce priveşte destinaţia banilor. Un calcul simplu ne arată că prin încasarea rovinietei, la bugetul de stat ar ajunge câteva miliarde euro, anual, însă autorităţile neagă acest lucru, spune deputatul PMP. Acesta este decis să ceară instituţiilor abilitate explicaţii privind încasarea taxei de drum.

„De peste 15 ani, în România se plăteşte taxă de drum. Pentru autoturisme, rovinieta este de 28 euro, iar la maşinile de transport, ea este cuprinsă între 96 euro şi 1.210 euro. De la autoturisme, statul ar trebui să încaseze 97 milioane euro, în fiecare an, iar de la celelalte, DOUĂ MILIARDE euro. Totuşi, cifrele oficiale arată altceva. Doar 300 milioane euro intră la bugetul statului de pe urma plăţii rovinietei, aşa cum menţionează Compania Naţionaţă a Infrastructurii Rutiere.

De unde această diferenţă imensă? Sunt atât de multe maşini (în special cele de transport marfă şi persoane) pentru care nu se plăteşte taxa de drum? Ascund autorităţile statului adevăratele sume de bani încasate? Pentru că din peste două miliarde euro, am putea avea până la 400 kilometri de autostra­dă, în fiecare an, la un preţ mediu de 5 milioane euro/kilometru.

Voi solicita autorităţilor administraţiei publice centrale să îmi comunice care este motivul pentru care statul încasează doar a zecea parte din banii proveniţi din rovinietă”, precizează deputatul PMP Adrian Todoran, pe contul său de Facebook.

Parcul auto din România numără peste 7 milioane autovehicule. Peste 3,5 milioane sunt autoturisme, iar peste 3,6 milioane sunt maşini de transport marfă şi persoane. În cei 16 ani de colectare a rovinietei, la bugetul statului, conform datelor oficiale, s-au încasat sub 3 miliarde euro. Raportat la parcul auto, cifrele sunt derizorii. Aceşti bani ar fi trebuit încasaţi în mai puţin de un an şi jumătate.

