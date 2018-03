Apostolul Patriarh Jean-Luc Schneider a devenit Cetăţean de Onoare al Municipiului Baia Mare

Duminică, 25 martie 2018, la Biserica Nou­apostolică din municipiul reşedinţă de judeţ a fost prezent Apostolul Patriarh Jean-Luc Schneider, liderul Bisericii Nouapostolice. La eveniment a participat şi primarul Cătălin Cherecheş, care i-a acordat titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Baia Mare.

Apostolul patriarh Jean-Luc Schneider s-a născut la 18 septembrie 1959 în oraşul Strasbourg (Franţa), fiind cel mai mare dintre cei trei copii ai familiei. La data de 11 octombrie 1959, a fost pecetluit de către apostolul districtual Chrétien Dauber. După liceu, el a urmat cursurile Facultăţii de management superior, iar în 1982 şi-a început activitatea în cadrul unei societăţi alsaciene, unde a îndeplinit mai multe funcţii, printre care cea de şef al departamentului de vânzări, iar spre sfârşitul activităţii, cea de şef al departamentului de strategii şi financiar. La 26 septembrie 2004, a ieşit la pensie apostolul districtual René Higelin, iar apostolul patriarh l-a numit pe el în funcţia de apostol districtual al Franţei, în oraşul Nisa. În afară de biserica districtuală din Franţa, a mai răspuns în cadrul ţinutului său de activitate de numeroase biserici districtuale, cum ar fi cele din Burundi, Polinezia Franceză, Republica Mauritius, Seychelles, partea de sud-est a Republicii Democrate Congo, Noua Caledonie.

În anul 2012, de Rusalii, apostolul patriarh Wilhelm Leber l-a numit în slujba de ajutor de apostol patriarh. În lunile care au urmat, acesta s-a străduit cu multă dragoste şi atenţie să-l familiarizeze cu numeroasele sarcini pe care le avea de îndeplinit. Peste un an, de Rusalii 2013, Jean-Luc Schneider a fost numit de către apostolul patriarh Leber în slujba de apostol patriarh. La 10 ianuarie 1980, apostolul districtual Robert Higelin l-a numit pe Jean-Luc Schneider în slujba de sub-diacon. În anii următori, a fost numit în mai multe slujbe bisericeşti. În 1988, Jean-Luc Schneider a primit slujba de conducător al comunităţii Hoenheim. Din anul 2001 şi până în anul 2004, a răspuns în Franţa de activitatea cu tinerii. În 2003, apostolul patriarh Richard Fehr l-a numit pe Jean-Luc Schneider, la acea vreme prezbiter districtual, în slujba de apostol, în oraşul Nantes, însărcinându-l totodată ca ajutor de apostol districtual.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „De Buna Vestire, am avut onoarea să particip alături de o parte a comunităţii noastre băimărene la serviciul divin al Bisericii Nouapostolice, avându-l ca oaspete pe Apostolul Patriarh Jean-Luc Schneider, cel care conduce la nivel mondial acest cult religios. Din respect faţă de comunitatea aparţinând acestei Biserici, din recunoştinţă pentru implicarea în rezolvarea multor probleme sociale sau susţinerea dotării şi reabilitării spitalelor din Baia Mare, am oferit în mod simbolic un semn de mulţumire acordând ti­tlul de Cetăţean de Onoa­re al Municipiului Baia Mare Apostolului Patriarh Jean-Luc Schneider.

Sunt convins că gestul meu va fi perceput ca o încurajare pentru toţi cei care activează în cadrul unor culte religioase să se implice mai intens în susţinerea proiectelor culturale şi educaţionale, în ajutorarea familiilor aflate în nevoie reală, în susţinerea dezvoltării sistemului sanitar şi a centrelor de ocrotire a seniorilor şi a celor cu dizabilităţi”.

După Revoluţia din 1989, Biserica Nouapostolică s-a implicat în viaţa socială a societăţii româneşti prin ajutorarea familiilor aflate în dificultate şi sprijinirea instituţiilor statului. Şi la nivelul Băii Mari şi al judeţului Maramureş, reprezentanţii Bisericii Nouapostolice s-au implicat în numeroase proiecte sociale la spitale, centre pentru îngrijirea bătrânilor, evenimente sociale dedicate copiilor şi familiilor cu o situaţie grea. Exemplificăm cu o parte a instituţiilor maramureşene şi naţionale care au beneficiat de sprijin din partea Bisericii Nouapostolice: Spitalele Elias, Municipal din Petroşani, Sighetu Marmaţiei, Galaţi şi Sighişoara, Spitalul Judeţean Timişoara, Spitalul de Boli Infecţioase Baia Mare, Spitalul de Pneumoftiziologie „Nicolae Ruşdea” Baia Mare, Spitalul TBC Zalău, Centrul de Îngrijire a Bătrânilor din Baia Sprie, Spitalul Poienile de Sub Munte, ASSOC Baia Mare (construcţia unei case complete pentru persoanele cu dizabilităţi), Asociaţia SOS Sântana sau Asociaţia Humanitas Zăbrani. Totodată, aceştia s-au implicat şi în susţinerea unor evenimente culturale la nivel naţional şi local. Toate aceste proiecte implică sume importante de bani pe care Biserica Nouapostolică le-a investit în aceşti ani în societatea românească.