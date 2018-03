Peste 4,7 milioane de lei

pentru unităţi de învăţământ din Sighet

La Sighetu Marmaţiei, au fost semnate recent, în prezenţa preşedintelui Consiliului Judeţean (CJ) Maramureş, Gabriel Zetea, şi a senatorului Liviu Marian Pop, patru din cele şapte contracte finanţate de Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL). Contractele cumulează peste 4,7 milioane de lei, sumele urmând să fie distribuite către patru unităţi de învăţământ din municipiul Sighetu Marmaţiei.

Horia Scubli, primarul municipiului Sighetu Marmaţiei, a declarat că cea mai mare sumă se alocă Liceului Tehnologic “Marmaţia” unde banii aprobaţi pentru reabilitarea clădirii reprezintă 2.676.633,00 lei, în timp ce valoarea totală a investiţiei este de 4.403.077,50 lei. O altă sumă, de 1.025.863,00 lei, s-a alocat pentru reabilitarea Şcolii gimnaziale nr. 10, unde valoarea investiţiei este de 1.596.779,65 lei. Aproape 1 milion de lei reprezintă finanţarea pentru reabilitarea, dotarea şi extinderea a două grădiniţe. Este vorba despre Grădiniţa cu program prelungit nr. 8, unde a fost alocată suma de 642.024,00 lei (valoarea totală a contractului fiind de 989.569,58 lei) şi Grădiniţa cu program prelungit nr. 7, unde suma acordată ca finanţare este de 335.437,00 lei (valoarea totală a investiţiei este de 1.071.349,21 lei).

“Pe PNDL 2, aşteptăm semnarea altor trei contracte de finanţare, tot de reabilitare a unităţilor educaţionale, în timp ce, pe Programul ROUA (România – Ucraina), avem depuse aproximativ 10 proiecte transfrontaliere în sumă totală de aproximativ 10 milioane de euro. Acestea acoperă mai multe domenii, respectiv: sănătate, cultură, infrastructură, combaterea criminalităţii. Totodată, avem depus un proiect pe Axa 13, pe cultură şi infrastructură, prin care se doreşte reabilitarea unor clădiri importante, cu o valoare de aproximativ cinci milioane de euro”, a spus Horia Scubli.

Cu prilejul semnării acestor contracte, Gabriel Zetea, preşedintele CJ Maramureş, a arătat că PNDL reprezintă un mecanism de finanţare pentru proiectele principale de dezvoltare ale tuturor administraţiilor publice locale din România. “Fie că vorbim despre canalizări, drumuri, aducţiuni de apă, reabilitări de şcoli, creşe, grădiniţe, dispen­sare, toate aceste proiecte pot să fie finanţate prin PNDL (…) Pentru Maramureş, avem o alocare de peste 700 de milioane de lei noi şi este posibil ca şi alte proiecte depuse de Sighetu Marmaţiei să fie semnate în cursul acestui an. În plus, CJ Maramureş a demarat foarte multe proiecte în Maramureşul Voievodal şi mă interesează ca toţi cei din nordul judeţului să aibă aceleaşi condiţii de trai ca şi cei din sudul judeţului. A venit momentul să punem accent şi pe zona de nord, fapt pentru care am început proiecte importante, atât în ceea ce priveşte infrastructura rutieră, cât şi magistrala de gaz de la Borşa sau alimentarea de la Runcu”, a precizat Gabriel Zetea.