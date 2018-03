Sute de maramureşeni la Marşul pentru Viaţă

Pentru al treilea an consecutiv, în Baia Mare, a fost organizat de Praznicul Bunei Vestiri, Marşul pentru Viaţă, Calea Pro Vita. Sute de maramureşeni au venit la acţiunea de duminică, 25 martie 2018, pentru a exprima acelaşi crez, faptul că sunt „Uniţi pentru Viaţă şi Familie”. Marşul a început de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare şi s-a încheiat pe platoul din Piaţa Revoluţiei.

Să sprijinim femeile

Peste 500 de maramureşeni au răspuns da pentru viaţă şi alături de ei s-au aflat numeroşi preoţi. Toţi împreună au vrut să transmită acelaşi mesaj, faptul că orice viaţă e importantă şi merită să lupţi până la capăt pentru orice copil nenăscut. Tocmai de aceea, e important să fie întinsă o mână de ajutor femeilor.

“Dacă vrem ca românii şi România să aibă un viitor, este nevoie să sprijinim femeile în criză de sarcină. Să ne deschidem inimile pentru a primi aceste micuţe inimi care bat, inimile unor copii care au nevoie de dragoste, de îngrijire şi care, când vor fi adulţi, vor purta la rândul lor de grijă de cei prin care au venit la viaţă. Să iubim mama şi copilul!”, a fost mesajul venit de la nivel naţional. Potrivit statisticilor, România ocupă locul a doilea în lume în privinţa numărului total de avorturi raportat la populaţia actuală

Moment de reculegere pentru copiii nenăscuţi

Participanţii la marş s-au deplasat pe străzile municipiului Baia Mare, până pe platoul din Piaţa Revoluţiei, în sunetul cântecelor care vorbesc despre mamă, copilărie şi copii. La punctul final al evenimentului, s-au rugat împreună, au ţinut un moment de reculegere pentru copiii care nu au mai apucat să vină pe lume, au cântat imnul naţional al României şi imnul Marşului pentru Viaţă.

„Oare care dintre noi ar putea să aibă acele cuvinte care să aline durerea mamelor care au fost puse în situaţia de a renunţa la un copil? Oare cine ar putea să aline durerile celor care au pierdut bunicii sau străbunicii pe fronturile de luptă? Drept rugăciune, recunoştinţă, dar şi un gest simbolic de mângâiere, am aprins o lumânare, am rostit rugăciunea „Tatăl nostru” şi am păstrat un moment de reculegere. Prin această manifestare, transmitem un mesaj şi anume că maramureşenii iubesc familia şi copiii, maramureşenii îşi cinstesc eroii”, a afirmat preşedintele Asociaţiei „Maramureş pentru Viaţă şi Familie”, Marius Sima.

La rândul său, reprezentanta Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi ai Catedralei Episcopale Maramureşene, Adina Pleş, a punctat faptul că „deoarece preţuim viaţa, deoarece preţuim familia şi în special copiii, vrem să dăm o mărturie tinerilor şi să-i îndemnăm la un exemplu după valorile autentice”.

La final, participanţii au înălţat baloane spre cer. Cea de-a treia ediţie a Marşului pentru Viaţă a fost organizată de Asociaţia „Maramureş pentru Viaţă şi Familie” în colaborare cu Asociaţia Tinerilor Ortodocşi ai Catedralei Episcopale Maramureşene.