Atelier de încondeiat ouă, improvizat la Muzeul de Etnografie

Atmosfera sărbătorilor pascale a cuprins spaţiul Muzeului Judeţean de Etnografie şi Artă Populară. Ieri, 28 martie, sala mare a instituţiei muzeale a fost transformată într-un atelier de încondeiat ouă. Micuţii de la două grădiniţe şi de la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” din Baia Mare s-au pregătit de zor pentru Săptămâna Patimilor atunci când îşi vor ajuta părinţii la vopsitul ouălor de Paşti.

Ştafeta meşteşugurilor tradiţionale, predată copiilor

“În această perioadă în care ne apropiem de sărbătorile pascale, încercăm să le arătăm copiilor cum se vopseau ouăle în satul tradiţional maramureşean, ce metode se foloseau, dar şi să-i iniţiem în tainele picturii pe sticlă. Scopul proiectului este de a-i obişnui pe copii să vină la muzeu, să le predăm ştafeta pentru meşteşugurile de odinioară. Văd că e un interes deosebit din partea celor mici, s-a făcut coadă la atelierul de încondeiat, de vopsit ouă tradiţional”, a spus directorul Muzeului Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare, Monica Mare.

Cum se vopsesc ouăle natural?

Tehnica încondeierii ouălor e specifică Bucovinei, această artă se practică în Maramureş, doar în Ţara Lăpuşului. În general, în satul tradiţional maramureşean, ouăle se vopsesc cu coji de ceapă, frunze de urzică, cu sfeclă sau spanac. Ludovica Ungur din Plopiş le-a exemplificat micuţilor la faţa locului cum se vopsesc ouăle cu produse din natură. “Am pus două bucăţi de sfeclă la fiert, am răzuit-o. Apoi am strecurat-o, am pus sare, oţet pentru a fixa culoarea. Le-am dat şi cu puţină slănină. La culoarea verde am luat spanac, l-am fiert, am pus oţet, sare. Apoi se pune într-un ciorăpel, se pune frunzuliţa, se leagă şi se pune în culoare. În fiecare an în Joia Mare, noi vopsim ouă în acest mod. La ou dacă se sparge nu mai ia culoarea roşie, la vopselele naturale. Chimicalele intră în ou. Au fost foarte interesaţi copiii, le-a plăcut mult, pentru ei a fost o joacă”, a precizat Ludovica Ungur.

Micuţii au fost entuziasmaţi de activităţile în care au fost implicaţi. “Un ou am pictat. L-am pictat în albastru închis. L-am pictat de 100 de ori. Tati nu mi-a dat ouă să vopsesc”, a relatat Alexandru. Un alt copil, Tudor, a spus că “eu am pictat icoane. Am pictat şi ouă. Am pictat ouă roşii. Am vopsit şi acasă cu mami şi tati”. Un alt micuţ a arătat că “m-a învăţat Ianis, colegul meu, să pictez. Am pictat trei ouă: albastru, verde şi portocaliu. Albastru îmi place cel mai mult. E culoarea mea preferată”.

Atelierele de încondeiat ouă fac parte din activitatea “Meşteşuguri din bătrâni”, derulată în cadrul proiectului “De la străbuni învăţăm să fim copii buni”. Proiectul este desfăşurat de Consiliul Judeţean Maramureş, Muzeul de Etnografie şi Artă Populară, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, împreună cu instituţii partenere: Grădiniţa nr 25, Grădiniţa Maya şi Colegiul Naţional Mihai Eminescu.