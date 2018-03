Prăpăd în urma deversării accidentale de la Băiuţ!

Apele care au izbucnit în noaptea de luni spre marţi din mina de la Băiuţ au făcut prăpăd în urma lor. Astfel, asfaltul de pe drumul din centrul comunei a fost măturat pe o distanţă de circa 500 de metri. Gospodăriile din vecinătatea galeriei s-au inundat, iar apa râului Lăpuş a fost poluată cu diferite metale aflate în compoziţia aluviunilor ieşite la suprafaţă din adâncuri. Norocul a fost că totul s-a întâmplat în cursul nopţii şi nu ziua, când drumul este circulat.

De cum a ieşit din galeria Brainer, apa a fost dirijată direct în albia râului Lăpuş. Mihai Ceteraş, primarul comunei, ne-a explicat: „Galeria s-a spart în cursul nopţii de luni spre marţi, la ora 3.20. Am fost sunat că este această problemă, am luat buldoexcavatorul şi am mers să facem şanţ pentru evacuarea apei. Apa din mină ne-a distrus drumul, adică a decopertat asfaltul pe 500 m. Am făcut un baraj ca să nu mai vină apa pe drum. Deci apa a făcut dezastru pe unde a trecut, a distrus lemnăriile la oamenii din zonă. Pe unde a intrat a măturat tot. Au venit reprezentanţi de la Mediu, de la Ape, CJSU, constată pagubele, însă apa curge în continuare. Gura de galerie a fost închisă, dar apa a venit cu aşa presiune încât a spart tot în cale. Noroc că s-a întâmplat noaptea şi nu era nimeni pe acolo. Putea să fie pe timpul zilei şi să treacă tocmai atunci oameni pe acolo. Vă închipuiţi ce se putea întâmpla, mai ales că a ţâşnit apa ca un vulcan când a spart gura de galerie. Aceasta era blocată pe cel puţin 250 de metri cu bolţari, cum s-au făcut închiderile de mine atunci, iar apa a spart tot. S-a auzit o bubuitură mare şi apoi apa a început să vină la vale ca un potop, cu mâl din acesta roşu, cum se vede pe drum. Bine că măcar a fost dirijată în vale, că altfel ajungea prin tot satul. Şi am avut noroc că s-a petrecut noaptea şi nu ziua, că pe care-l prindea puhoiul, nu cred că mai scăpa”, a spus şi localnicul Gheorghe P.

De suferit au şi cetăţenii din comunele învecinate

Afectaţi sunt şi cei care locuiesc în aval de Băiuţ, în comunele din zonă. Cei la care a ajuns prima dată apa roşie au fost cei din Lăpuşul Românesc: „Tot vine câteodată apa colorată de la Băiuţ. Părerea mea este că lucrările care s-au făcut la închiderea minei au fost de proastă calitate. Bani s-au alocat cu nemiluita, din ce am auzit, dar nu s-a făcut nimic. Acum chiar că este o catastrofă ce s-a întâmplat, un dezastru ecologic al zonei. Gândiţi-vă că din albia râului apa poate pătrunde în pânza freatică şi apoi în fântânile oamenilor, ca să nu mai vorbim de afectarea mediului şi a faunei piscicole. Când eram mic, mergeam cu o undiţă confecţionată dintr-o botă şi prindeam peşti imediat ce aruncam cârligul în apă. Acum poţi sta cu undiţa pe râu că nu mai e niciun peşte. Poate că pe Libotin mai sunt ceva peşti, unde e locul mai sălbatic”, a explicat şi Ioan Buda, primarul din comuna Lăpuş. „Râul Lăpuş este poluat de la mina din Băiuţ. Dau drumul la văsărâş, că aşa se numeşte acest nămol roşu, când vor ei. Nu ştiu ce se întâmplă. Cam de o jumătate de an nu au mai dat drumul, dar cum arată acum râul e de nedescris. Peştii cred că au murit toţi, deci e dezastru cu apa asta. Avem cu toţii permise de pescuit, dar acum unde să mai pescuim?! Peştii mor cu siguranţă. Gândiţi-vă că apa asta poluată merge şi se varsă mai departe în Someş, deci ce dezastru e în tot judeţul…”, ne-a spus Ion Muţiu zis Băhură, din Lăpuş. „Apa s-a făcut roşie din cauza minei de la Băiuţ. La galeria Brainer am înţeles că s-a întâmplat ceva. Au mai fost şi alte dăţi deversări accidentale, dar nu aşa ca acum. Chiar dacă ne situăm mai jos, suntem afectaţi direct: nu mai putem adăpa o vacă, nu mai poţi face nimic. Ce să mai vorbim de fauna piscicolă. Nici măcar nu mai sunt peşti! La o lună două mai vine apa galbenă. Vara nu te mai poţi scălda puţin, cum făceam când eram copii. Acum ne scăldăm în vană!”, ne-a declarat şi badea Vasile, un consătean de-al său.

Răspuns din partea Conversmin

„În data de 27.03.2018, în jurul orei 3.30 dimineaţa, la Punctul de lucru Băiuţ, la galeria Brainer Orizont 0, din cauza unei viituri de apă de mină, digul de la intrarea în galerie a fost distrus, debuşarea de apă de mină conducând la poluarea pârâului Lăpuş, afluent al Someşului, a aproximativ 400 m din drumul judeţean Băiuţ – Tg. Lăpuş, afectând de asemenea şi suprafeţe de teren aflate în vecinătatea galeriei. S-a constatat că apa de mină are o culoare roşiatică specifică. S-a intervenit dirijându-se apa spre pârâul Lăpuş, afluent al Someşului şi s-a degajat zona de materialul antrenat de viitură. La ora 6.30 debitul a scăzut la aproximativ 50% faţă de cel din momentul iniţial. Se monitorizează în continuu evenimentul. O posibilă cauză a acumulării mari de apă din spatele digului se datorează pătrunderii în subteran a apelor de suprafaţă rezultate din topirea zăpezii, perimetrul minier având foarte multe zone de surpare de mari dimensiuni. Au fost anunţate instituţiile abilitate şi la faţa locului s-au deplasat reprezentanţi ai Companiei Remin şi ai I.S.U. Maramureş, Administraţia locală, S.G.A. Maramureş şi Garda de Mediu Maramureş. Perimetrul minier Brainer, aflat în fosta administrare a C.N.M.P.N. REMIN S.A. Baia Mare, a fost aprobat la închidere prin H.G. 898/2002. Lucrările de închidere şi ecologizare au fost executate de operatorul minier sus-menţionat (…) Au fost prelevate probe de apă de mină de la ieşirea din lucrarea minieră, atât în tim­pul evenimentului, cât şi după finalizarea evenimentului, iar perimetrul mi­nier este monitorizat permanent de către reprezentanţii S.C. Conversmin S.A. Bucureşti”, arată într-un comunicat Ion Stamin Purcaru, directorul general al Conversmin S.A.