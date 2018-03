Ziarul este oglinda vremii

Despre ce şi pentru cine mai scriem? Unii deontologi cădelniţează dispariţia presei scrise. Deşi nu mai cred în sondaje, nu avem alte mijloace de a ne măsura viaţa sau moartea. Zice un sondaj IRES că doar 6% dintre locuitorii din urbe citesc un ziar zilnic sau aproape zilnic. Ca om al scrisului, mă încăpăţînez să sper în valoarea presei tipărite.

Celelalte mijloace de informare, care au năvălit peste noi, inclusiv televiziunea, pregătesc ştirile şi au condiţii incerte de păstrare. Foarte puţine lucruri rămîn în memoria colectivităţii. În schimb, dacă treceţi pragul Bibliotecii, de la cea judeţeană pînă la cea a Academiei, veţi descoperi lumi care au apus. Trăieşti emoţii şi drame. Acolo se desprinde măreaţa iscusinţă de a citi printre rînduri. Descoperi tăceri şi ruine, construcţii şi suferinţe, gînduri care nu s-au oxidat. De acolo poţi pleca să descoperi teritorii care pot fi puse în chenarul trecutului. Cred că fiecare oraş, comunitate, are nevoie de un ziar sau două, ca o formă de terapie de grup. Ziarul este oglinda în care se priveşte oraşul sau satul. Această privire devine o formă de civilizaţie, jurnaliştii sînt nişte povestitori ai timpului asumat. Cu fapte frumoase, fără elegii gratuite. Dar şi cu semnele împiedicării omului în minciună. Se ştie, cei vizaţi nu prea au vise frumoase. Un ziar poate fi şi expresia unei bucurii de a trăi laolaltă. Sincronismul lecturii ziarului este şi o necesară comunicare prin tăcere. Mii de ochi sînt aţintiţi în aceeaşi zi pe evenimente care marchează timpul imediat. El naşte întrebări care aşteaptă răspunsuri de la cei în drept. Am trăit şi vremuri în care presa purta cătuşe. Cenzorii fugăreau unele cuvinte din texte. Spaima de cuvinte a fost una dintre dramele trecute. Din păcate, şi după întoarcerea vremii se crede că libertatea trebuie să poarte culoare politică, iar pretenţia supremă este votul. Te apucă lehamitea cînd vezi cine cu cine împarte ziua de astăzi, dacă se poate şi ziua de mîine.

Oamenii au nevoie de interpretări, să-şi explice ţesătura de legi, să descifreze sensuri. Cred că ziarul îşi găseşte rostul şi într-o lume cu atîtea capacităţi de informare. Ziarul îţi dă posibilitatea să te întorci la text, să-l reciteşti pentru a-i pătrunde înţelesul, să nu trăieşti cu sentimentul că sensul s-a pierdut pe drum. Nu fac neapărat o pledoarie pro domo, dar comunitatea locală are nevoie de ziare. Am luat pilde din Occident. S-a întîmplat să mă aflu la Copenhaga. Orăşelul Birkerod, un fel de Baia Sprie a capitalei daneze, are un ziar cu o viaţă de peste un veac. Dimineaţa, grupuri de adolescenţi din oraş, sub veghea redacţiei, puneau în cutiile abonaţilor ziarul proaspăt. Redactorul care avea în grijă această activitate îmi spunea că merge şnur. Primăria oraşului avea în grijă locurile de difuzare. Nu era nimic putred în Danemarca. Am simţit că acolo ziarul este un bun colectiv, o instituţie şi o instanţă. Să luăm aminte! Asemenea pilde sînt şi în alte oraşe europene. Presa scrisă nu este demodată, are vocaţia memoriei. Colecţia de ziare este oglinda vremii. Ca să nu vorbesc în zadar, mă gîndesc la tinerii jurnalişti din facultăţi, nu-i tentează presa scrisă. Aici eşti lucrător al Limbii Române, eşti provocat la logică, sinteze, analize critice. E o probă a curajului. Cam imprevizibilă profesie. Dar minunată, deoarece poţi intra în Europa cu viziunea ţării tale.

Îmi scria un prieten: „Ziarul trebuie să fie o voce care să tulbure consensul fals sau liniştea stearpă a ipocriziilor reciproce”. Ziarul are virtuţile comunităţii. Trebuie să fie în grija celor care-l scriu, dar şi a celor care-l difuzează. Fără cititori, un ziar îşi pierde definiţia. Să nu uităm că un ziar se adresează şi oamenilor cărora n-are cine să le scrie. Mi-a plăcut de domnul Dâncu, a făcut o pledoarie pentru nemurirea presei scrise. Şi prin presa scrisă, Maramureşul primeşte durată.