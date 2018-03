Teren pentru construcţie de case, oferit tinerilor căvnicari

Administraţia locală din Cavnic oferă tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, conform legii, parcele de teren pentru ca aceştia să-şi ridice case. Doritorii vor primi terenul în concesiune pe o perioadă de 49 de ani, însă după ce îşi construiesc imobilele, ei pot cumpăra suprafaţa de teren primită.

Astfel, tinerii care doresc să-şi construiască o casă sunt aşteptaţi la discuţii, la Primăria Cavnic, în data de 3 aprilie. Vladimir Petruţ, primarul oraşului, explică: „Oferim teren pentru tineri! Deoarece ne dorim foarte mult să fim alături de toţi tinerii care au între 18 – 35 de ani din oraş ( Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală), care doresc să-şi construiască o casă, am hotărât să le acordăm acestora câte un teren în suprafaţă de 300-400 mp, pentru a-şi putea construi o casă. Aşadar, doresc să îi invit pe toţi cei care vor să beneficieze de această facilitate, în data de 3.04.2017, ora 12:00, la sediul Primăriei Cavnic, pentru a purta discuţiile necesare în acest sens. Vă aştept în număr cât mai mare”. În acest moment, administraţia poate pune la bătaie circa 100 de parcele de teren.

Se acordă şi locuinţe sociale pentru nevoiaşi

O altă problemă asupra căreia se insistă la Cavnic este şi cea legată de locuinţele sociale atribuite persoanelor cu o situaţie materială precară. Fondul locativ al oraşului a fost reevaluat, iar din 2016 s-a început atribuirea de locuinţe sociale tinerilor şi celor cu situaţii materiale precare. De atunci 10 familii au primit o locuinţă, iar zilele trecute un alt apartament a fost închiriat unei tinere care tocmai a născut. Edilul oraşului mai spune: „Având în vedere că ne dorim să menţinem şi totodată să ajutăm tineretul din oraş, am început să acordăm apartamente tinerilor şi celor cu situaţii materiale mai grele. Astfel, am acordat prima locuinţă din acest an, sub formă de închiriere, unei familii care avea mare nevoie de ea. În perioada care urmează, vom continua să îi sprijinim pe toţi cei care ne vor solicita acest lucru, în limita posibilităţilor existente”. Alte cinci apartamente sunt pregătite să mai fie închiriate. Chiria se situează la circa 70 de lei pe lună, bani la care se mai adaugă plata utilităţilor. Strategia Consiliul local Cavnic are în vedere şi achiziţionarea unor apartamente în oraş, pentru a spori fondul locativ existent. De menţionat este şi faptul că toţi solicitanţii de teren sau locuinţe sociale trebuie să nu aibă datorii la bugetul local, aceasta fiind garanţia că sunt buni platnici.