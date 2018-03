Zece şcoli şi grădiniţe vor fi desfiinţate

În anul şcolar viitor, 2018-2019, vor fi mai puţine unităţi de învăţământ în judeţul Maramureş. Consiliera pentru reţeaua şcolară din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş (IŞJ), Simona Cătană, a declarat vineri, în cadrul Comisiei de dialog social de la Prefectura Maramureş, că de la 237 de structuri şcolare, câte sunt în acest an, în anul viitor se va ajunge la 227. Motivul: scăderea populaţiei şcolare. În Maramureş, avem cu circa 10.000 de elevi mai puţin decât în urmă cu cinci ani.

Mai puţine şcoli

Planul de şcolarizare pentru 2018-2019 include 167 de unităţi cu personalitate juridică, faţă de 166 câte avem în prezent. “Înfiinţăm o unitate pe care am desfiinţat-o în acest an, respectiv Şcoala cu Program Suplimentar de Muzică şi Arte Plastice din Sighetu Marmaţiei. Acolo sunt mai puţin de 300 de elevi în acest an şcolar, iar pentru anul şcolar viitor sunt înscrişi 301 elevi”, a declarat Simona Catană. Tot anul viitor, vor fi desfiinţate 10 structuri şcolare. Pe lista „neagră” se află: Şcoala Primară din Bontăieni, comuna Şişeşti; Şcoala nr. 4 Moisei; Şcoala primară Oarţa de Jos (elevii vor fi transportaţi la Oarţa de Sus); Grădiniţa cu Program Normal Peteritea; Şcoala Ivancicov din Poienile de sub Munte; Şcoala Prislop din comuna Boiu Mare; Grădiniţa Remecioara; Şcoala Sălişte-Băseşti; Grădiniţa cu Program Normal Vălenii Şomcutei, Şcoala Primară din Curtuiuşu Mic. Simona Cătană a mai arătat că, din 76 de unităţi administrativ-teritoriale, 43 au mai puţin de 300 de elevi.

Scade numărul elevilor

Primarii din localităţile unde se vor desfiinţa structurile şcolare spun că s-a ajuns la această situaţie din cauza numărului foarte mic al elevilor şi preşcolarilor. De exemplu, la Bontăieni mai sunt la grădiniţă doar doi copii. “Nu poate funcţiona grădiniţa doar cu doi copii. Aşa că de anul viitor îi vom aduce la unitatea din Dăneşti. Avem microbuz şcolar, distanţa dintre cele două localităţi e de circa 3 km. Mulţi sunt plecaţi în străinătate, aşa că la sat au rămas puţini copii”, a punctat primarul comunei Şişeşti, Ioan Tentiş. Situaţia e similară şi în alte localităţi. Primarul comunei Boiu Mare, Gavril Pop, spune că nici măcar în şcoala din comună nu prea mai sunt elevi, darămite în satele aparţinătoare. “La Prislop mai avem vreo 4-5 elevi. Nu ne permitem să încălzim locuinţa pentru un număr aşa de mic de copii, plus că sunt alte cheltuieli care nu se justifică. Avem 2 microbuze şcolare, avem şoferi, putem să-i aducem pe copiii din Prislop la şcoala din Boiu Mare. Altă soluţie nu avem”, a adăugat primarul. Pentru 2018-2019, în planul de şcolarizare, la nivelul judeţului Maramureş figurează 623 de grupe de învăţământ preşcolar, fiind semnalată o scădere de circa o mie de copii. Vor mai funcţiona 1.021 clase de învăţământ primar cu aproape 1.000 de elevi mai puţin, 795 clase de gimnaziu, 124 clase la nivel profesional etc. În ultimii trei ani, s-a constatat o creştere a interesului pentru învăţământul tehnologic şi profesional. Pe de altă parte, oficialii IŞJ au cerut la nivel ministerial aprobarea unor coeficienţi de corecţie (unele ajustări la cifrele în funcţie de care se ţine cont în stabilirea alocării fondurilor) la finanţarea educaţiei care se face în funcţie de numărul elevilor. “Dacă s-ar aplica aceşti coeficienţi de corecţie, la anul ne-am încadra în costul standard. Dacă nu, nu ne vom încadra nici de această dată”, explică Simona Cătană.