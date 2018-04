Deputatul Todoran, către ministrul Economiei: cine răspunde pentru accidentul ecologic din Băiuţ?

Accidentul ecologic petrecut în Comuna Băiuţ, unde apele din galeriile fostei mine au ieşit la suprafaţă, inundând localitatea şi poluând Râul Lăpuş, a ajuns subiect de presă la nivel naţional. Gravitatea accidentului este dată de faptul că fauna şi flora au fost puternic afectate, Râul Lăpuş fiind plin de peşti morţi. Printre zonele poluate se numără şi Rezervaţia Naturală Cheile Lăpuşului, ale cărei ape sunt pline de substanţe foarte poluante pentru mediu.

Deputatul PMP Adrian Todoran (foto) afirmă că factorii implicaţi în acţiunile de închidere şi conservare a perimetrelor miniere trebuie să dea explicaţii şi să răspundă pentru cele întâmplate. Parlamentarul maramureşean a adresat ministrului Economiei o interpelare în acest sens. „Este al doilea accident petrecut în prima parte a anului 2018, după cel din ianuarie, când ape din tunelul minier Cavnic – Şuior – Baia Sprie au ajuns în râul Săsar, apa devenind roşie. La acea vreme, reprezentanţii Prefecturii şi cei ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureş ne dădeau asigurări că nu a fost vorba de nimic grav, că situaţia e sub control, că astfel de deversări sunt normale, că nu au un impact asupra mediului etc. Iată că realitatea îi contrazice. Peştii morţi plutesc pe apele din judeţ, chiar şi în zonele protejate prin legislaţia de mediu.

Acum nu mai avem nicio îndoială privind periculozitatea deversărilor accidentale din galeriile miniere. Vorbim de accidente ecologice, iar instituţiile abilitate trebuie să ia măsuri. S-au cheltuit sute de milioane euro, de-a lungul timpului, pentru închiderea şi punerea în siguranţă a fostelor perimetre miniere, însă calitatea lucrărilor este îndoielnică. Doar în acest an, Ministerul Economiei are un buget de 50 milioane euro pentru astfel de investiţii. Ce fac oficialii Companiei REMIN, plătiţi să administreze o societate moartă? Ce fac instituţiile de mediu din judeţ? Care este interesul în a proteja CONVERSMIN, o companie căpuşă a Ministerului Economiei, în ale cărei conturi, gestionate de băieţi deştepţi, au intrat sume colosale de bani?

I-am pus în vedere toate aceste aspecte ministrului Dănuţ Andruşcă şi aştept să îmi comunice cine este vinovat pentru accidentul produs, pentru că lucrurile nu mai pot continua în acest fel. trebuie să-i găsim pe cei responsabili în aceste situaţii. De asemenea, am solicitat şi date cu privire la modul în care CONVERSMIN a executat lucrările de închidere şi conservare a minelor din Maramureş, precum şi informaţii legate de administrarea bugetului Companiei REMIN şi modul de cheltuire a banilor încasaţi (peste 20 milioane euro), în urma vânzării de pirite aurifere (de la Mina Şuior)”, a spus deputatul PMP de Maramureş, Adrian Todoran.

Perimetrul minier Breiner, aşa cum este el trecut în actele oficiale, aflat în administrarea Companiei REMIN, a fost aprobat la închidere, în 2002. Lucrările au fost executate şi finalizate în 2006, însă recepţia finală s-a făcut abia în 2008.

Cătălin MAN