Urşii terorizează populaţia din Băiuţ!

Doi urşi tineri terorizează populaţia Băiuţului. Animalele au început să coboare în curţile oamenilor din vara trecută. Peste iarnă atacurile au încetat, însă de cum a venit primăvara, urşii au început să intre iar în curţile oamenilor, omorându-le animalele. Primăria a convocat, zilele trecute, un comitet pentru această situaţie de urgenţă, la care au participat aproape toţi factorii implicaţi la nivel judeţean.

Întâlnirea a fost însă mai mult formală, din cauză că legislaţia în vigoare este restrictivă şi nu permite tranchilizarea sau împuşcarea animalelor decât cu autorizaţii speciale de la centru, care se obţin dificil: „În urma adreselor făcute de către Primăria Băiuţ şi a postului de poliţie, am iniţiat această întâlnire pentru a vedea cum să rezolvăm problema. Ursul a fost observat de mai multe ori în zonele locuite. A provocat pagube repetate, atacând animale din curţile oamenilor. Din discuţiile avute cu colegii de la Direcţia Silvică am înţeles că au mai fost cazuri de genul acesta în ţară, când au atacat urşii chiar oamenii. A fost şi la noi asemenea caz şi nu s-a aprobat pentru niciun urs împuşcarea. Legea jandarmeriei s-a schimbat în 2017, după cazul de la Braşov, şi ni s-au dat atribuţii după fişa de intervenţie pe 112. Dar tot noi suntem cei care gestionează situaţia, iar atribuţiile sunt clare: îndepărtarea sau imobilizarea animalelor care ameninţă viaţa sau integritatea corporală a persoanelor, dar şi bunurile acestora. Ne-au dat funcţii, am schimbat oamenii pe acele noi funcţii, lunetişti, pe specialitate veterinară, dar ce nu ne-au dat sunt seringile şi armele cu tranchilizant, ca să tranchilizăm animalele periculoase. Nu avem aşa ceva! Însă trebuie văzut şi cadrul legal în care se face intervenţia. Dar chiar dacă avem armă şi vine medic veterinar, numai cu aprobare avem voie să facem operaţiunea de tranchilizare, împuşcare. De asemenea, primăria are atribuţii să pună afişe de atenţionare pe stâlpi, peste tot prin comună, că sunt animale sălbatice care pot intra prin curţile oamenilor”, a explicat lt. col. Turcu Vistian, comandantul detaşamentului 3 Jandarmeria Maramureş. „Noi am venit că ne-aţi solicitat, dar fiecare trebuie să-şi facă treaba conform procedurilor legale. Dacă ursul şi atacă un om, va veni domnul procuror şi ne va întreba pe fiecare ce am făcut conform procedurii care e semnată de toată lumea de aici! Dar goane de alungare trebuie făcute neapărat. De asemenea, trebuie să aveţi pregătiţi pădurari, angajaţi silvici care au atribuţii în domeniu, cu autorizaţie legală eliberată, şi să faceţi goane de alungare inclusiv seara. Gestionarii fondului de vânătoare trebuie să fie pregătiţi în fiecare seară, să tragă două, trei focuri de armă, şi asta se consideră goană de alungare. Asta este prima măsură ce trebuie luată şi trebuie realizată apoi documentaţia completă care, din păcate, este foarte stufoasă. Noi vă înţelegem perfect problema, dar înţelegeţi-ne şi dumneavoastră că suntem legaţi de mâini şi de picioare şi nu putem acţiona decât respectând paşii legali şi fără aprobare nu putem face nimic, decât goane de alungare, dar şi acelea cu autorizaţie, că altfel nu poţi merge să-ţi iei arma şi să tragi câteva focuri, că e infracţiune. De aceea suntem aici, să vă explicăm şi să vă ajutăm cu ce putem”, a completat şi cms. şef Simion Petrar, şeful Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase al IPJ Maramureş.

Urşii atacă orice animal din curte

Oamenii din Băiuţ nu mai ţin animale pe lângă curte de frica urşilor care pătrund în gospodării, în partea de sus a comunei, şi mănâncă tot ce prind: „În toamnă, am auzit zgomote afară în curte. Când am ieşit, ursul deja îmi sfâşia iepurele. Care au fost mai mari iepurii, pe aceia i-a mâncat primii. După câteva zile, a venit iar şi tot ce a rămas de mâncare prin cuştile iepurilor a luat, spărgându-le toate. După încă o săptămână, tăiam lemne cu drujba în curte şi ursul era la o distanţă de circa 15 metri, se uita la mine, ziua în amiaza mare, şi nu avea nicio frică. Zilele trecute, am mers deasupra casei şi i-am văzut urmele, că a stat acolo. Sincer vă spun, nu mai ţin niciun animal, din cauză că mă tem să mai cresc ceva, că e atras ursul şi cine ştie ce se poate întâmpla. An de an, tăiam porc, iepuri, găini, dar acum nu mai ţin nimic, din cauza ursului! Trei persoane din familia mea se trezesc la ora 4,30 în fiecare zi, că merg la serviciu. Eu trebuie să cobor cu ei în sat, pentru că le este frică să nu-i atace ursul! Deci pe partea dreaptă a Băiuţului nu poate ţine nimeni absolut nimic. De asemenea, tot ce pui în pământ, tot ce înseamnă poame, este devastat de animale”, ne-a explicat Alexandru Bucico, localnic din Băiuţ. „Aproape în fiecare noapte, apare ursul de trei, patru ori. Câinele latră, eu ies şi ursul e colo, în faţa casei. Fuge pe deasupra porţii şi se uită la mine că ce bai am?! Mă duc cu câinele până acolo şi apoi mă întorc. Sunt doi urşi tineri lăsaţi de ursoaică. Au cam trei ani acum. Dar urşii nu reacţionează la nimic, deoarece văd că nu li se întâmplă nimic rău”, a spus un alt localnic din comună.

Ursul a intrat inclusiv în scara blocului!

Primarul comunei spune că până anul trecut nu au avut probleme cu urşii. De atunci însă, sălbăticiunile îşi fac de cap pe bunul lor plac. Astfel, unul dintre urşi a ajuns inclusiv pe scara blocului din centrul localităţii: „Ne-am întâlnit la primărie cu toţi factorii răspunzători de la judeţ în această problemă a urşilor care coboară în comună, intră în gospodăriile oamenilor şi le omoară iepurii, păsările, deci cam tot ce prind în cale distrug. În data de 23 martie, au coborât ultima dată. Atunci au dat iama în mai multe gospodării şi au mâncat iepurii. Până anul trecut, în vară nu am avut asemenea probleme. Doar de atunci urşii coboară în sat. Sunt doi urşi, unul în Handal şi celălalt vine aici mai către centru. Anul trecut în toamnă, unul dintre ei a făcut vizite chiar pe la bloc. S-a plimbat pe scara blocului, prin parcul copiilor din centru. De cum s-a desprimăvărat, s-a dus puţin zăpada, au început iar să vină. Cred că umblă aşa de foame, că nu găsesc hrană în pădure, nu ştiu ce să zic. În ceea ce priveşte măsurile, aţi văzut şi dumneavoastră că au venit toţi, au constatat, dar suntem legaţi de mâini şi de picioare că nu se poate face absolut nimic! După cum au zis şi dânşii, până nu se dă aprobare de la minister pentru împuşcare sau tranchilizare, nu prea avem ce să facem. Vedem rezultatele după şedinţa de acum, ce răspuns vom primi. Ar fi păcat să existe şi victime omeneşti dacă nu se face ceva concret, că există un risc mare să se întâmple ceva. Urşii sunt de vreo 3 ani”, a conchis Mihai Ceteraş, primarul din Băiuţ.

În urma întâlnirii de săptămâna trecută, toţi participanţii au propus, în unanimitate, recoltarea celor două exemplare de interes cinegetic din specia urs, care reprezintă un risc extrem pentru siguranţa oamenilor. Procesul-verbal al întrunirii a fost trimis autorităţilor naţionale pentru a primi un răspuns.