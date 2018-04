Bani mai puţini pentru primării

Consiliul Judeţean Maramureş a alocat, la ultima şedinţă de plen, 6,5 milioane de lei pentru primăriile din judeţ. Banii provin din fondul constituit la dispoziţia instituţiei şi sunt destinaţi achitării arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii acestora, dar şi pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, sau a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe 2018.

Totuşi, suma aflată la dispoziţia CJ pentru aceste categorii de cheltuieli a primăriilor este mult mai mică în acest an, faţă de anii trecuţi: „Începând cu acest an, din păcate, suma aflată la dispoziţia Consiliului Judeţean Maramureş, pentru a ajuta administraţiile publice locale, adică fiecare primărie, pentru cele trei categorii de cheltuieli la care putem să intervenim, adică fie achitarea arieratelor, fie susţinerea programelor de dezvoltare locală, fie a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare, după cum spuneam, această sumă la dispoziţia CJ este mult mai mică, având în vedere felul în care legea bugetului de stat a hotărât aprobarea bugetelor locale. Am încercat prin acest proiect de hotărâre să alocăm sume de bani către comunităţile locale care au avut bugete mai mici decât anul trecut, sau cel puţin la acelaşi nivel, urmând ca viitorul proiect de hotărâre al CJ să se refere şi la proiecte de dezvoltare, ori să intervenim punctual la acele localităţi care ne-o vor cere. Am avut deja la şedinţa de plen trecută un astfel de proiect de hotărâre prin care am alocat o sumă de bani egală tuturor localităţilor, adică 150.000 de lei pentru oraşe şi 50.000 de lei pentru fiecare comună. În acest moment, 50% dintre localităţile judeţului primesc sume suplimentare pentru a ajunge măcar aproape de nivelul avut anul trecut ca buget, urmând ca pe viitor să discutăm dacă putem să ajutăm punctual şi alte comunităţi locale. În acelaşi timp, am transmis informări către fiecare unitate administrativ-teritorială din judeţul Maramureş pentru a primi informaţii în ceea ce priveşte alte categorii de cheltuieli pe care noi am putea să le transmitem Guvernului României pentru a se finanţa din rezerva aflată la dispoziţia Guvernului. Vorbim în primul rând despre arierate, corecţii financiare la proiecte europene sau despre sentinţe judecătoreşti definitive şi încercăm ca pentru aceste cheltuieli punctuale să obţinem sume de bani de la centru pentru a fi finanţate, ajutând astfel bugetele fiecărei administraţii locale în parte”, a spus Gabriel Zetea, preşedintele CJ Maramureş.

Ruscova, Coroieni, Ulmeni sau Şomcuta Mare, în topul sumelor primite

Primăria cu suma cea mai mare alocată de Consiliul Judeţean este Ruscova – 400.000 de lei, fiind urmată de Coroieni, Dragomireşti, Ulmeni, Săcălăşeni, Şomcuta Mare cu câte 300.000 lei. Urmează administraţiile cu 200.000 lei: Seini, Ardusat, Asuaju de Sus, Bocicoiu Mare, Bogdan Vodă, Cicîrlău, Groşi, Groşii Ţibleşului, Mireşu Mare, Remetea Chioarului şi Vima Mică. Localităţile cu 150.000 lei sunt următoarele: Sighetu Marmaţiei, Ariniş, Lăpuş, Poienile Izei, Recea. 100.000 de lei s-au alocat Băiţei de sub Codru, Băiuţului, Băseştiului, Botizei, Budeştiului, Coltăului, la Copalnic Mănăştur, Deseşti, Dumbrăviţa, Fărcaşa, Onceşti, Petrova, Rona de Jos, Rozavlea, Sarasău şi Satulung. Comuna Gârdani a primit banii cei mai puţini: 50.000 de lei. Suma totală aflată la dispoziţia CJ în acest an, pentru cheltuielile amintite, a fost stabilită la 13.121.000 lei, din care s-au alocat deja 11.300.000 de lei.