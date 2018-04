Peste 2,8 milioane pentru reabilitarea şi extinderea Liceului Tehnologic Ocna Şugatag

Zilele trecute, la Liceul Tehnologic Ocna Şugatag, a fost semnat contractul de finanţare pentru reabilitarea şi extinderea liceului din comună, suma alocată fiind de 2.826.635,32 lei, în timp ce valoarea totală a investiţiei a fost estimată la 3.179.672,12 lei.

Mihai Ivaszuk, primarul comunei Ocna Şugatag, a declarat că acest contract este extrem de important pentru ca Liceul Tehnologic să beneficieze, la finalul lucrărilor, de toate condiţiile pe care trebuie să le întrunească o şcoală europeană. De asemenea, în comună sunt în implementare o serie de alte proiecte importante: „În comuna noastră se munceşte neîntrerupt, astfel, cine doreşte să urmărească achiziţiile care se fac pe Serviciul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP) poate observa că am scos la licitaţie reabilitarea căminelor culturale, un proiect câştigat pe AFIR, unde finanţarea este de aproximativ 500.000 de euro. Ocna Şugatag a beneficiat de finanţare şi pe PNDL1, unde am obţinut un contract de aproximativ 6,7 milioane de lei pentru canalizare, execuţia apropiindu-se de finalizare. Pe Programul Operaţional Regional (POR) vom semna, cel mai probabil în zilele acestea, un contract în valoare de 5 milioane de euro, unde am câştigat un proiect de excelenţă în turism. Avem demarat un proiect şi pe GAL-ul Mara-Gutâi, în sumă de 70.000 de euro, care prevede realizarea unui teren sintetic de fotbal în Sat Şugatag. În ceea ce priveşte fondurile de la bugetul local, mare parte le vom folosi pentru cofinanţare. Aici, în comuna noastră, toţi cei 13 consilieri locali, indiferent de coloratura lor politică, lucrează şi votează câştigul pentru comunitate şi pentru cetăţeni”, a declarat primarul din Ocna Şugatag, Mihai Ivaszuk.