CENTENAR • Cu „Ochii Basarabiei” la Chişinău

În 1992 treceam Prutul cu o emoţie istorică. Era ziua naşterii lui Mihai Eminescu, dar şi Anul Nou pentru basarabeni (stil vechi). Nu o să uit toată viaţa că, la podul de peste Prut, ne-a întâmpinat poetul, patriotul Nicolae Dabija. Primul loc în care ne-am rugat noi, cei din Maramureş (eram cu fascinantul cor bărbătesc din Finteuşu Mare), a fost Mănăstirea Căpriana. Era cu noi şi PS Iustin Sigheteanul, pe atunci arhimadrit şi stareţ la Mănăstirea Rohia. Aşa am început să scriu despre Basarabia în cunoştinţă de cauză. Primul articol însă l-am scris în ianuarie 1991. Şi am scris şi tot am scris până în ziua de astăzi. Până când scrisul s-a făcut o carte despre pământurile şi oamenii de dincolo de Prut. Graţie domnului Teodor Ardelean, „Ochii Basarabiei” a apărut sub egida instituţiei pe care o conduce. După întâlniri cu cititorii la Sighetu Marmaţiei şi în Baia Mare, „Ochii Basarabiei” au ajuns la Chişinău. Chiar de ziua astrală când s-a rotunjit veacul Unirii. Cred că a fost cel mai preţios dar făcut de Dumnezeu unui muritor. Dar şi de oameni apropiaţi cu viziune istorică. Fie aceste rânduri un mic jurnal al unei călătorii în care personajul principal este o carte. Un alt jurnal, cartea, se întinde pe un sfert de veac, jurnal ţinut de mine cu sentimentul firesc al datoriei, când daimonul meu a fost treaz şi provocator în privinţa tragicei Basarabii.

***

Ideea domnului Ardelean de a duce cartea la Chişinău mi-a provocat o dublă emoţie. Întâlnirea cu mulţi protagonişti ai cărţii şi apoi aflarea părerii lor despre propriile lor mărturisiri prin timp. Toate aceste mirări s-au calmat la întâlnirea cu cititorii.

Luni, 26 martie, la Bilbioteca Municipală „B. P. Hasdeu” (director Mariana Hârjerschi), universitarul, scriitorul, cunoscătorul românilor din jurul României, dr. Vasile Şoimaru, a girat, în Sala cu Coloane a Bibliotecii, lansarea a opt volume din colecţia „100 de cărţi despre Basarabia la 100 de ani de la Unire”. Amintesc doar „Basarabia – pământ românesc”, două volume, de dr. Mihai Taşcă, „Basarabia” de Ştefan Ciobanu (carte sponsorizată de Eugen Statnic, München), „Istorie şi adevăr” de Eugen Statnic ş.a. Alături de cărţi de referinţă, a fost pus şi volumul meu, „Ochii Basarabiei” (Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare), cu o prefaţă de acad. Nicolae Dabija şi o postfaţă de dr. Teodor Ardelean. Acolo, am avut un sen­timent de împlinire a unui gând consecvent: Basarabia. În viziunea acad. Nicolae Dabija, Vasile Şoimaru, Ana Bantoş, Vlad Pohilă, toţi străluciţi oameni de cultură şi patrioţi ai despărţitului ţinut de Ţară, au evocat, în faţa unui public elevat – studenţi, oameni de cultură – actul întâmplat în urmă cu un veac. Mi-a reţinut atenţia realismul viziunii unio­niste, argumentele istorice, marile piedici din preajmă. Mi-am dat seama că sentimentul Unirii a pierdut din înflăcărarea patetică şi a câştigat în profunzime. Mărturie stau cărţile de temelie despre adevărul Basarabiei. Academicianul Nicolae Dabija, venit în grabă de la Huşi, a citit Declaraţia Mişcării Unioniste „Sfatul ţării – 2”, prilejuită de împlinirea unui veac de la Reunirea Basarabiei cu România. Cu idei de împlinit, deoarece: „Republica Moldova fără de România nu poate avea viitor”. În Declaraţie se pleda pentru lichidarea postului de Preşedinte al Republicii. În acest context matur, pus sub semnul unei urgenţe, a fost prezentată şi cartea mea, „Ochii Basarabiei”. Din multele şi generoasele aprecieri, o reţin pe cea a lui Nicolae Dabija: „Pentru Gheorghe Pârja, Basarabia e o lacrimă curată pe faţa lui Dumnezeu. Pentru noi, autorul sintagmei de mai sus e fratele Gheorghe din Maramureş”. Pentru Teodor Ardelean este „poate singura carte care urmăreşte cu consecvenţă evenimentele din Basarabia de-a lungul unui sfert de veac”. Sincer să fiu, am tresărit frumos. Cum bine mi-a căzut şi cuvântul domnului Eugen Statnic, basarabean din München, care a situat volumul „în rândul cărţilor despre istoria recentă a Basarabiei”. Domnul Statnic a mai spus: „Intelectuali de vază din Vest nu ştiu unde este Basarabia. Se ştiu prea puţine despre noi. Cartea maramureşeanului şi în acest sens este bine-venită”. Pentru cunoaşterea Basarabiei în Europa, el este un generos sponsor. Vasile Şoimaru a pus evenimentul sub ideea: „Centenarul Unirii, la Chişinău, cod galben de ploi torenţiale cu cărţi unioniste”.

***

Următorul popas al volumului „Ochii Basarabiei” a fost la Uniunea Scriitorilor din Moldova. Preşedintele Uniunii, poetul Arcadie Suceveanu, s-a dovedit o gazdă bună. În deschiderea evenimentului, istoricul Ion Ţurcanu şi-a prezentat trei cărţi despre Unire şi Sfatul Ţării. Regretă că nu s-a făcut un Muzeu al Unirii, un monument la Unirii. A evocat eşecul Unirii lui Mircea Druc. Propune să se facă un Institut al Basarabiei sub egida Academiei Moldovei şi a Academiei Române. Priveşte cu scepticism Unirea din pricina tendinţelor autonomiste din Europa. „Cineva ca un păianjen a aruncat plasa peste noi”, a spus istoricul. Despre cartea mea au vorbit acad. Nicolae Dabija, Arcadie Suceveanu, Teodor Ardelean, Ana Bantoş. „Este o carte despre Basarabia ultimului sfert de secol, un adevărat document de suflet al unui jurnalist” (A. Suceveanu). Mi-au fost alături scriitori preţuiţi: Leo Butnaru, preşedintele Filialei Chişinău a Uniunii Scriitorilor din România, Claudia Partole, Leo Bordeianu, Alexandru Bantoş şi multe dragi şi inteligente bibliotecare din Chişinău.

***

Surpriza plăcută a fost prezenţa la lansare a acad. Ion Pop, cunoscutul critic literar de la Cluj-Napoca. După prezentarea cărţii mele, am asistat la un regal de poezie Ion Pop – Emilian Galaicu-Păun. Cu adevărat un eveniment liric la Uniunea Scriitorilor din Moldova. La despărţire, domnul Pop mi-a spus: „Mă simt foarte bine la Chişinău. Am participat la o splendidă Adunare Solemnă a celor două Academii – Moldovei şi României. S-au regăsit spirite măreţe de pe cele două maluri ale Prutului”. El mi-a spus că se bucură de cartea mea, eu i-am răspuns că am fost onorat de prezenţa Domniei Sale. O fericită coincidenţă care a sporit sărbătoarea.

***

Doamna Ana Bantoş ne-a invitat, pe domnul Ardelean şi pe mine, la o emisiune la Radio Chişinău. Am vorbit despre Maramureş, biblioteci, poezie şi Unire. De aici, grupul Bibliotecii băimărene a fost invitat la Casa Limbii Române „Nichita Stănescu”. Ultima dată am fost aici cu Grigore Vieru şi cu Gheorghe Mihai Bârlea. Domnul Alexandru Bantoş, directorul acestei instituţii, redactor-şef al prestigioasei reviste „Limba Română”, ne-a prezentat activitatea acestui sediu al limbii române. Am primit în dar un număr al revistei dedicat Centenarului. Am aflat că instituţia a avut parte de incendieri, de profanări. Dar rezistă. Face cursuri de limbă română pentru alogeni: reprezentanţi ai unor misiuni diplomatice, tineri care doresc să urmeze filologia. De aici ies români – ne spune domnul Bantoş.

Graţie Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu”, care a editat cartea, am ajuns cu ea în Basarabia. Reprezentanţii instituţiei, după cum am scris, au realizat un duplex profesional cu basarabenii. Eu mi-am însoţit cartea. Nu voi uita niciodată că, în ziua astrală a împlinirii unui veac de la Unirea Basarabiei cu Regatul României, am fost la Chişinău. Mi s-a întâmplat ce nu credeam că se poate întâmpla. Am fost găzduit de propriul meu subiect. Care m-a vorbit de bine. „Ochii Basarabiei” au privit în adâncul timpului recent. Multe au rămas nespuse din această profundă călătorie. Dar, mai sunt zile.

***

PS: Ieri, profesorul Dan Dungaciu mă anunţă că articolul care încheie cartea „Ochii Basarabiei” a apărut în „Revista de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale” a Academiei Române, Tomul XV, Centenarul Unirii Basarabiei cu România. Articol apărut iniţial în ziarul nostru. Zău că mă bucur! Nu ştiu alţii…

Foto: Ştefan Selek