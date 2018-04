Programul, arbitrii şi observatorii

Seria Sud, etapa 13

Vineri, 6 aprilie:

• Bradul Groşii Ţibleşului – CS Seini. Arbitri: M. Paşca – A. Tincu, A. Hreniuc. Observator: M. Stan. Orele 12.00+14.00.

• FC Suciu de Sus – Lăpuşul Târgu Lăpuş. Arbitri: Ionuţ Pop – V. Parge, D. Balaj. Observator: M. Mihalca. Orele 14.00+16.00. Terenul din Târgu Lăpuş.

Sîmbătă, 7 aprilie:

• Viitorul Ulmeni – Progresul Şomcuta Mare. Arbitri: V. Mare – D. Lar, Ioan Pop. Observator: I. Onciu. Orele 12.00+14.00.

• CS Comuna Satulung stă.

În devans:

• CS Fărcaşa – Progresul 2012 Dumbrăviţa 6-2 (juniori 3-1). Arbitri: C. Codrea – I. Sava, M. Maghear. Observator: D. Marchiş.

• CS Minaur Baia Mare – Unirea Şişeşti 8-0 (juniori 15-0). Arbitri: A. Antal – C. Lucaci, P. Ilieş. Observator: V. Pintean.

Seria Nord, etapa 13

Sîmbătă, 7 aprilie:

• Recolta Săliştea de Sus – Avântul Bârsana. Arbitri: M. Bărbuş – G. Tarba, A. Mureşan. Observator: I. Dragoş. Orele 12.00+14.00.

• Metalul Bogdan Vodă – Luceafărul Strîmtura. Arbitri: I. Anişoreac – V. Parge, A. Mariş. Observator: G. Bărbuş. Orele 12.00+14.00.

• Zorile Moisei – Iza Dragomireşti. Arbitri: C. Ţiplea – O. Gurban, G. Sitar. Observator: A. Bela. Orele 12.00+14.00.

• Plimob Sighetu Marmaţiei – AS Remeţi. Arbitri: R. Necrici – I. Husti, D. Lung. Observator: F. Gherghel. Orele 12.00+14.00.

• Bradul Vişeu de Sus – Foresta Câmpulung la Tisa. Arbitri: A. Antal – V. Vinţ, R. Cormoş. Observator: I. Cauni. Orele 12.00+14.00.

• Salina Ocna Şugatag stă.

Sancţiuni dictate de AJF Maramureş

Jucători suspendaţi

• Sergiu Ioan Miloş (junior, Progresul Şomcuta Mare) – o etapă, 35 lei amendă • Ionuţ Florin Duma (Bradul Groşii Ţibleşului) – 2 etape (comportare violentă), 300 lei amendă.