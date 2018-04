Stropiri în livezile de măr şi păr

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia dăunătorilor şi bolilor. Gărgăriţa florilor de măr este unul dintre cei mai păgubitori dăunători ai mărului, mai rar atacă părul. Pagubele sînt produse prin hrănirea cu muguri a adulţilor nematuri, dar mai ales prin hrănirea larvelor cu organele interne ale florilor, bobocii nu se mai deschid, petalele în final se usucă, rămînînd sub formă de ,,cuişoare” în pom. La măr, pentru limitarea atacului, se recomandă aplicarea unui tratament fitosanitar de combatere a gărgăriţei florilor de măr şi făinării, precum şi a formelor hibernante de acarieni, păduchi ţestoşi, afide, defoliatoare, monilioze, cu: 1. POLECI 0,03% + SULFOMAT 80 PU 0,3% sau POSTALON 90 SC 0,8-1,0 l/ha sau SAULPHUR 80 WG 0,3%; 2. CALYPSO 480 SC 0,02% + MICROTHIOL SPECIAL 0,3% sau COSAVET 80 DF 0,3%.

Perioada optimă de tratament: 10-15 aprilie 2018. Tratamentul va începe cînd 10-15% din mugurii florali sînt dezmuguriţi (au bracteele distanţate şi se vede uşor vîrful mugurelui verde-argintiu). Tratamentul va începe pe pantele cu expoziţie sudică şi sud-estică, unde dezmuguritul este mai avansat, şi în livezile cu soiuri precoce. Tratamentul se va aplica diferenţiat, în funcţie de microclimatele zonale, şi se va încheia în 5-6 zile. Se pot utiliza şi alte produse de uz fitosanitar pe bază de sulf, omologate pentru făinare.

La păr şi gutui, se vor efectua 2 tratamente fitosanitare pentru prevenirea şi combaterea focului bacterian al rozaceelor, arsura comună a mărului şi părului, rapănul părului, precum şi a atacului de gărgăriţă a mugurilor de păr, a formelor hibernante de San Jose, pureci meliferi, cu: 1. CALYPSO 480 SC 0,02% + ALCUPRAL 50 PU 0,3% sau CHAMP 77 WG/COOPERMAX 0,2%; 2. POLECI 0,03% + FUNGURAN OH 50 WP 0,3 sau BOUILLIE BORDELAISE WDG 0,5%.

Perioada optimă de tratament: când 10-15% din mugurii florali sînt dezmuguriţi; 0,15-0,2 mm precipitaţii, temperatura peste 50 C. Se va încheia în 5-6 zile. Tratamentul 2 se face la faza fenologică de înălţare a inflorescenţei, pînă la apariţia primei flori. Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător!

Tratamente la prun, cireş şi vişin

Au apărut: monilioza, ciuruirea micotică şi bacteriană a frunzelor de prun, pătarea roşie a frunzelor de prun, boli de scoarţă şi muguri, care pot să producă pagube în plantaţiile de sîmburoase (prun, cireş, vişin, cais, piersic). La prun, cireş, vişin, în perioada imediat următoare, se vor efectua 2 tratamente de combatere a bolilor foliare, boli de scoarţă şi muguri şi a formelor hibernante numite ,,forme de rezistenţă” a acarienilor, păduchelui din San Jose şi a altor insecte de dăunare specifice acestor specii pomicole, utilizînd: 1. ALCUPRAL 50 PU 0,2% sau FUNGURAN OH 300 SC 0,065% sau FUNGURAN OH 50 WP 0,3% + MOSPILAN 20 SG 0,03% sau NOVADIM PROGRESS 0,1%; 2. CUPROXAT FLOWABLE /KUPFEROL 0,35% sau BOUILLIE BORDELAISE WDG 0,5% sau ZEAMĂ BORDELEZĂ TIP MIF 0,5% + CALYPSO 480 SC 0,02%.

Perioada optimă de tratament: 10-15 aprilie 2018, când pomii sînt 0-15% dezmuguriţi (buton verde) şi se va încheia în 5-6 zile. T2 se va efectua la 8-10 zile de la tratamentul anterior, la faza fenologică de buton alb, pînă la deschiderea primei flori.

La piersic şi cais, pentru diminuarea rezervei biologice şi pentru combaterea moniliozelor, deformarea frunzelor de piersic, ciuruiri micotice şi bacteriene, diferite fiziopatii, boli de scoarţă şi muguri, a formelor hibernante de acarieni, afide, defoliatoare, San Jose, păduchi ţestoşi, se vor efectua 2 tratamente fitosanitare, utilizînd una din următoarele combinaţii de produse de protecţia plantelor: T1 – BOUILLIE BORDELAISE WDG 0,5% (5 kg/ha) sau CUPROXAT FLOWABLE 0,35% (0,35 l/ha) + NOVADIM PROGRESS 0,1% sau CALYPSO 480 SC 0,02%.

Perioada optimă de tratament: T1 – începutul dezmuguririi mugurilor florali; T2 – SYLLIT 400 SC 0,2% + CALYPSO 480 SC 0,02%. Tratamentul 2, de la faza de buton roz pînă la înfoierea corolei.

Informaţii primite de la Oficiul Fitosanitar Maramureş, coordonator dr. ing. Melania OLTEAN.