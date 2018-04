Debutul unui epigramist

Volumul de catrene şi epigrame „601 Fix” a apărut la Editura Marist Baia Mare, la sfîrşitul anului 2017, are 188 de pagini şi conţine 601 catrene şi epigrame. Autor, Vasile Ţincaş, directorul revistei „Spinul” din Baia Mare. Îi invit pe cititori să deschidă această carte şi să intre în Împărăţia Zîmbetului, unde umorul te îndepărtează de invidie şi ură şi te face să uiţi de cele rele.

Volumul abordează teme general umane cu referire la: prietenie, soacre, sănătate, senectute, familie, criză, păcăleli, politice, sociale, la cramă, despre femei, păcate fel de fel. Cartea este ilustrată cu desene sugestive pentru conţinutul ideatic al epigramei, executate de Viorica Găinariu şi de autorul cărţii. Ceea ce am remarcat în catrenele şi epigramele autorului este spontaneitatea, umorul universal, dar şi grobian, licenţios. Vasile Ţincaş stăpîneşte prozodia, muzicalitatea versurilor, iar poantele dovedesc că autorul are har şi spirit, dînd strălucire epigramei, făcîndu-ne să zîmbim şi să trecem mai uşor peste poverile vieţii. Versurile sînt scurte, majoritatea alcătuite din 7 şi 8 silabe. Întîlnim rime de rară frumuseţe, care ne încîntă prin muzicalitate.

Redăm patru epigrame din cele 601:

Unui epigramist

Eşti epigramist de seamă,

Cum te lauzi şi o spui,

Dar sărmana epigramă

Rimă n-are, poantă nu-i…

Unui ales

În campanie, mai an,

Ai promis dreptate,

Azi, cu mâna pe ciolan,

Ai uitat de toate.

Viaţa-n doi

O respect că se cuvine,

Suntem fericiţi demult,

Ne-nţelegem de minune:

Ea vorbeşte, eu … ascult.

Demnitarul

Puşi toţi pe căpătuială

Ne ţin lecţii de morală.

Aroganţi şi fără şcoală,

N-au coloană … verticală.

Îl felicit pe autor şi îi doresc succes în creaţiile viitoare pentru apariţia celei de a doua cărţi.

Nistor I. BUD