Taxa de salubritate, dublată şi în Cavnic

Sumele plătite de primăria din Cavnic operatorului de salubritate care colectează gunoiul menajer din oraş s-au dublat faţă de anul trecut. Totul din cauza nefinalizării depozitului ecologic de la Sârbi – Fărcaşa. Societatea colectoare trebuie să depoziteze deşeurile pe unde poate, aşa că taxa de gunoi s-a majorat.

Tradus în cifre, majorarea tarifului la salubrizare înseamnă un efort financiar asupra bugetului local şi implicit asupra cetăţenilor, plătitori ai acestei taxe. Vladimir Petruţ, primarul din Cavnic, explică: „Până anul trecut, noi plăteam o taxă de 12.000 lei lunar pentru gunoiul care se colecta din Cavnic. În acest an, la suma respectivă, firma care se ocupă de colectare a mai adăugat încă 12.000 de lei taxă de depozitare în rampă. Deci factura noastră la salubrizare s-a dublat. Când am întrebat de ce, ni s-a răspuns de către operator: depozitul ecologic de la Fărcaşa nu este finalizat şi noi suntem obligaţi să depozităm provizoriu pe unde putem şi pentru aceasta trebuie să vă taxăm dublu. Dacă îşi făcea treaba Consiliul judeţean, atunci noi aveam astăzi un depozit ecologic unde să putem duce gunoiul şi nu mai trebuia să plătim aceste sume dublate. Ca impact financiar la bugetul local, avem 150.000 lei în plus, bani pe care-i pierdem din cauză că unii nu şi-au făcut treaba”. În aceeaşi situaţie sunt şi alte localităţi din Maramureşul istoric, spre exemplu, unde tariful la salubrizare a crescut mult în acest an, din acelaşi motiv.