Castelul Blomberg va deveni muzeu al Ţării Codrului

Noul proprietar al Castelului Blomberg din Gârdani intenţionează să transforme clădirea într-un muzeu al Ţării Codrului. Astfel, cu ajutorul comunităţii, dar şi al autorităţilor locale, castelul poate redeveni o atracţie precum a fost în trecut.

Cu toate că demersurile sunt încă la început şi este nevoie de investiţii consistente, actualul proprietar doreşte să înceapă „reanimarea” locului cu un muzeu. Andrei Botiş explică: „Deşi nu am interferat foarte mult cu Ţara Codrului, consider că aceasta are cel puţin la fel de multe de oferit precum Maramureşul istoric, de unde mă trag. Eu am văzut o oportunitate, deoarece zona nu este încă dezvoltată, pe parte de turism, cultură, dar şi pe parte de evenimente. Cred că este un loc unde poţi construi ceva, să dezvolţi. Eu sunt genul de om care nu vrea să aibă totul numai pentru el, aşa că dacă pot să ajut, să contribui pentru comunitate, să fac ceva pentru folosul tuturor, o voi face. În concluzie, vreau să mă implic mai mult în reconstruirea acestui loc pentru ca el să devină atractiv, vizitat de oamenii zonei, de turişti din ţară, dar şi de cei din afara României, ca obiectiv turistic, însă vreau să începem cu o parte de muzeu, unde să adunăm obiecte vechi, tradiţionale. Acum să vedem ce vom găsi din zonă, dar pentru asta avem nevoie de sprijinul comunităţii, al autorităţilor locale, deoarece este un loc unde putem oferi spre vizionarea publicului multe lucruri frumoase. Sunt atât de multe clădiri, încât putem să rupem o parte pentru un muzeu, din tot ce e aici. Acesta vreau să fie începutul, să facem un muzeu. Mai avem mult de investit aici, dar suntem abia la început”.

Primăria, dispusă la colaborare

Administraţia locală va sprijini, în măsura posibilităţilor, intenţia proprietarului de a revigora castelul: „Am vorbit în ultima perioadă la telefon cu patronul castelului şi el ar dori să facă ceva acolo. În condiţiile în care castelul este monument istoric, s-ar putea să acceseze fonduri europene, dacă ar da o anumită utilitate castelului. Clădirea este momentan nelocuită, dar trebuie să ştie cu exactitate ce destinaţie vrea să-i dea, ca să ştie ce fonduri sunt disponibile pentru acel domeniu. Ar putea fi un muzeu care să adăpostească, din toată Zona Codrului, obiecte vechi, tradiţionale. Are această idee. De asemenea, ar putea fi şi un centru de asistenţă socială, sau un centru pentru bătrâni. Rămâne de văzut ce va face acolo. Noi, ca primărie, am discutat şi în consiliul local, dacă i-am pu­tea sprijini cu orice, am face-o. Mai puţin însă cu fonduri. Dar să ne implicăm într-un parteneriat, cu informare, cu orice ar putea ţine de noi, suntem dispuşi să o facem. Deja am început să reabilităm drumul care duce până la castel. Şi utilităţile: apă, curent, gaz, toate sunt introduse. Dar fiind privat acum, totul depinde de intenţia proprietarului”, a precizat Gheorghe Tătăran, primarul din Gârdani.

Gârdani „a înflorit” în jurul castelului

Şeful administraţiei locale este adeptul revigorării castelului, deoarece acesta a fost motorul comunei ori de câte ori avea o utilitate: „Eu am susţinut tot timpul că ar merita dată o altă faţă şi utilitate castelului, să devină un monument istoric vizitabil, deoarece pentru comuna Gârdani este un fel de brand acest castel. Dacă ar deveni atracţie turistică, atunci ar revigora şi economic localitatea. În jurul acestui castel s-a format comuna noastră. Înainte, satul nostru era aşezat pe dea­luri, lângă pădure, pe altă vale, dar în momentul în care a venit Blomberg, toţi sătenii s-au mutat de la deal şi s-au aşezat în jurul castelului. Bineînţeles că s-a dezvoltat şi în urma reformei agrare, când fiecare a primit terenuri, astfel că s-a dezvoltat şi economic. Situaţia a fost mult mai bună pe vremea când funcţiona în castel casa de copii cu şcoala ajutătoare. Erau tabere în fiecare an, iar pe timpul vacanţelor de vară veneau copiii din ţară, astfel că pe vremea respectivă totul era întreţinut, de ziceai că eşti în staţiune. Atunci totul aparţinea de Consiliul Judeţean. Acum trebuie lucrări de anvergură ca să redevină castelul ce era când­va, dar pentru asta sunt necesari bani mulţi. Clădirea e veche, trebuie consolidată. De asemenea, dacă doreşti să o reabilitezi şi să păstrezi arhitectura originală, costă mult. Castelul a trecut, de-a lungul anilor, prin două incendii”, a conchis primarul.

Castelul Blomberg datează din 1780, an în care contele Blomberg primeşte ca danie de la împăratul Imperiului Habsburgic, Iosif al III-lea, un domeniu în Gârdani, măsurând 500 ha de teren şi 1.500 ha pădure. Contele a ordonat construirea unui castel impunător, însă lucrările de finalizare ale castelului au durat până în anul 1821. În jurul acestei proprietăţi s-au pus bazele unei noi aşezări.