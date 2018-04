Astăzi, 13 aprilie, de la ora 19, la Teatrul Municipal Baia Mare, se joacă spectacolul ”Butoiul cu pulbere”, re­gia Marcel Ţop, scenografia Anca Cernea.

„Butoiul cu pulbere” este o poveste tragicomică despre oamenii Maramureşului, cel mai nedomesticit ţinut românesc, un loc unde ţăranii au construit un cimitir vesel în care până şi moartea are mormântul ei, un loc în care se trăieşte total, se iubeşte intens şi se moare ca-n filme, un loc unde se face cea mai tare băutură din lume şi unde muzica îi însoţeşte pe oameni de la leagăn şi până la mormânt”. Spectacolul nu este recomandat persoanelor cu vârsta sub 15 ani. Preţul unui bilet: 15 lei, iar cel cu reducere, 10 lei.