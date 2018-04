Din 2 mai – Baia Mare devine Capitala Tineretului din România

Proiect mult aşteptat – Zona Statuii Ostaşului Român – Liceul de Arte – Ştrand – Stadion municipal. Termen maxim de finalizare 2020

Ieri a fost convocată o şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare de către primarul Cătălin Cherecheş pentru a supune atenţiei consilierilor locali câteva proiecte importante pentru demararea proiectului „Baia Mare – Capitală a Tinerilor din România”, amenajarea unor zone publice prin finanţare europeană şi validarea unor investiţii cu capital privat.

Primul proiect pe ordinea de zi a fost cel legat de organizarea evenimentului de debut al Municipiului Baia Mare, care de la începutul lunii mai devine Capitală Naţională a Tineretului până în mai 2019. În acest sens, s-a alocat un bu­get general pentru zilele de 1 şi 2 mai, când tinerii băimăreni, dar şi tineri din întreaga ţară vor fi invitaţi să aprindă luminile Capitalei Tinerilor alături de ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, şi primarul Municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, dar şi de alte personalităţi ale vieţii publice din România. Programul artistic ar putea cuprinde nume precum Randy, Alina Eremia, Vunk, Irina Rimes, Andra, Carla’s Dreams, Inna, Dorian Popa, Lidia Buble, Antonia, Smiley, Delia, BUG Mafia, dar şi trupe locale şi artişti de prestigiu.

La iniţiativa comună a primarului Cătălin Cherecheş şi a grupului liberal, iniţiativă susţinută, în final, de întreg consiliul local, în acest buget vor fi incluse şi alte manifestări cultural-artistice desfăşurate în luna mai, în special 1 Iunie – Ziua Copilului, iar în jurul acestei date, primarul municipiului a promis că va aduce Gaşca Zurli. Evenimentele vor avea loc în Centrul istoric al municipiului Baia Mare şi în zona Câmpul Tineretului.

Proiect aprobat pentru continuarea reabilitării Câmpului Tineretului

Un alt proiect aprobat de consiliul local a fost cel al continuării reabilitării Câmpului Tineretului, respectiv a zonei Statuii Ostaşului Român, aleea principală de acces dinspre centrul vechi, respectiv reamenajarea zonei din faţa bisericii ortodoxe, deviindu-se calea de acces auto cu realizarea unui peron pentru părinţii care îşi aduc copiii la Liceul de Artă.

În contextul realizării acestui proiect prin finanţare europeană s-a votat, după câteva şedinţe în care s-au manifestat diverse interese care doreau blocarea proiectului, demararea procedurilor de preluare a Restaurantului Chios şi transformarea acestuia în centru cultural şi social, într-o variantă constructivă inedită, respectiv amplasarea sub nivelul solului a acestui edificiu ce va avea un acces amplu sub forma unui amfiteatru ce va coborî, în trepte, spre accesul în respectivul spaţiu.

Referindu-se la această zonă, Cătălin Cherecheş a anunţat demararea procedurilor de contractare a lucrărilor pentru proiectarea şi construirea noului ştrand municipal cu o componentă deschisă, sub cerul liber, cu bazine atât pentru adulţi, cât şi pentru copii, cu elemente de joacă, dar şi a unei zone interioare pe amplasamentul vechii săli de sport. De asemenea, se află în contractare proiectarea şi execuţia terenului II de fotbal, dar a fost anunţat şi faptul că Stadionul “Viorel Mateianu” beneficiază de o finanţare de aproximativ 5 milioane de euro din partea Guvernului României prin Compania Naţională de Investiţii. Termenul maxim de finalizare a acestor proiecte este de 18 luni.

Referitor la solicitarea societăţii Urbis de majorare a tarifelor biletelor şi abonamentelor pe raza municipiului Baia Mare, primarul a refuzat proiectul, retrăgându-l de pe ordinea de zi, astfel că şi în acest an tarifele rămân nemodificate.

În numerele următoare vom reveni şi cu alte proiecte sau iniţiative dezbătute ieri în şedinţa de consiliu lo­cal, câteva dintre ele de un real interes pentru comunitatea băimăreană, din dorinţa primarului şi a Consiliului Local de a creşte calitatea vieţii în oraş, dar şi pentru impunerea respectării legii şi dezvoltarea economică a municipiului.

(P)