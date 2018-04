Dobînda depozitelor bancare este anulată de inflaţie

– românii au în depozite aproape 110 miliarde de lei –

Banii păstraţi în bancă nu doar că nu mai fac „pui”, ci chiar aduc pierderi. Acest lucru a luat amploare, în ultimul timp, din cauza dobânzilor, care sunt de trei ori mai mici decât în 2016, şi a inflaţiei, aflată într-o continuă creştere.

Dobânzile oferite astăzi de bănci pentru economiile românilor nu mai au nici o legătură cu realităţile din piaţă, ci, cel mult, cu calculele comerciale ale instituţiilor de credit.

De fapt, încă de la finalul anului 2016 şi, mai accentuat, de la începutul lui 2017, politica de atragere a depozitelor s-a decuplat total de situaţia din economie.

În ciuda unei inflaţii în creştere şi chiar ignorând majorările repetate de dobândă decise de BNR, randamentul mediu pentru depozitele între 3 şi 6 luni (cele mai utilizate) a scăzut până la un minim istoric de doar 0,78%, de la 1,05% la finalul lui 2016, după cum arată datele Băncii Naţionale a României.

În toată această perioadă, toţi ceilalţi parametri, cu care dobânda pentru economii este corelată într-o economie normală, au avut o evoluţie total opusă.

Inflaţia, cea mai importantă din perspectiva deponentului, a urcat de la -0,5% cât era la finalul lui 2016 la 3,9% pe ansamblul anului 2017 şi peste 4,3% pentru perioada ianuarie 2017-ianuarie 2018.

Cu alte cuvinte, cine şi-a făcut la începutul lui 2017 un depozit pe un an a pierdut, în termeni reali, 2,3% din suma depusă, adică diferenţa dintre dobânda medie de 1,05% şi inflaţia la final de an, de 3,3%.

Iar situaţia a continuat să se înrăutăţească pe începutul acestui an în condiţiile în care dobânzile au continuat să scadă, iar inflaţia să crească.

Şi ecartul dintre dobânzile la credite şi cele la depozite s-a adâncit, mai ales de la finalul lui 2016, deoarece dobânda medie pentru creditele în lei acordate pe perioade între unu şi 5 ani a rămas aproape aceeaşi comparativ cu 2016 şi chiar a revenit pe creştere de la începutul acestui an.

Efectul direct şi uşor de intuit al diferenţelor din ce în ce mai mari dintre randamentele pentru depozite şi viteza de creştere a preţurilor este acela că, la scadenţă, cu banii depuşi în bancă oamenii vor cumpăra mai puţine produse decât în momentul constituirii depozitului.

Dobânda medie practicată de sectorul bancar pentru depozitele constituite este sub 1%, semnificativ sub inflaţia anuală de 3,2%, în decembrie 2017.

Astăzi, un deponent încasează o dobândă mai mică decât inflaţia, care erodează puterea de cumpărare, şi, în termeni reali, cu principalul depozitului şi dobânda încasată va putea achiziţiona mai puţine produse. Şi nici în următoarea perioadă nu este de aşteptat ca situaţia să se schimbe.