Serviciul de salubrizare al oraşului Târgu Lăpuş, integrat în SMID

Oraşul Târgu Lăpuş are serviciu propriu de salubrizare la care nu va renunţa în momentul în care Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Maramureş va intra în funcţiune. Deşi au fost o serie de discuţii cu privire la acest aspect, într-un final, cu acordul Ministerului Mediului, serviciul autorizat de salubrizare al oraşului va fi integrat în SMID.

În acest moment, Târgu Lăpuş are licenţă pentru colectarea deşeurilor menajere până în anul 2020. Dumitru Dumuţa, administratorul public al judeţului Maramureş, explică: „Serviciul de salubrizare, funcţionând ca un serviciu public al autorităţii locale, continuă să-şi desfăşoare activitatea. Ei sunt licenţiaţi inclusiv pentru anul 2020. Ministerul Mediului a apreciat că experienţa oraşului Târgu Lăpuş este una bună, el nefiind stânjenit în activitate. Este membru al ADI. Într-adevăr a fost o discuţie dacă să fie exclus sau nu, însă este membru al Asociaţiei de dezvoltare. Varianta care s-a luat în calcul este ca integrarea în sistem, pentru că vorbim despre un Sistem Integrat, să se producă pe staţia de transfer Târgu Lăpuş, până în 2020. Până atunci, ei operează colectarea cu propriul serviciu, iar ceea ce trebuie transferat la depozitul ecologic vor depune pe staţia de transfer din Târgu Lăpuş”.

Serviciul primăriei nu va fi singurul operator

pe zona Lăpuş

Cu toate că serviciul de salubrizare al oraşului Târgu Lăpuş este autorizat şi are licenţă încă doi ani, nu va rămâne singurul operator de salubritate în zona Lăpuş. El va executa colectarea deşeurilor menajere doar din raza sa administrativ-teritorială. Pentru celelalte UAT-uri va exista un alt operator, de­semnat prin licitaţie: „Condiţionalităţile în acest proiect sunt legate de respectarea strictă a contractului cel puţin cinci ani de la momentul în care este complet operaţional, iar modificările substanţiale pot să atragă sancţiuni. Totuşi, modificarea care intervine dacă Târgu Lăpuş va opera colectarea singur este una nesemnificativă, ce înseamnă sub 5% din valoarea proiectului. Modificări substanţiale înseamnă peste 10%. În forma actuală de organizare, Târgu Lăpuş nu va putea însă rămâne singurul operator pe zona Lă­puş, deoarece are un serviciu public al localităţii. Serviciile publice pot desfăşura activităţi doar în unitatea administrativă respectivă. Dacă ar deveni o societate comercială, atunci problema s-ar pu­tea aborda într-un alt mod, dar în acest moment, fiind un serviciu public local, nu poate să desfăşoare activitate pe teritoriul altui UAT. Deci este nevoie de un operator autorizat, deoarece sunt încă 8 administraţii în zona respectivă”, mai spune Dumuţa.

Sistemul de management integrat al deşeurilor (SMID) în judeţul Maramureş nu este încă funcţional din cauza alunecărilor de teren produse la Sârbi-Fărcaşa, locul în care se construieşte depozitul efectiv. Autorităţile judeţene aşteaptă expertiza specialiştilor pentru a vedea ce soluţie să aplice la consolidarea terenului, ca depozitul să devină, într-un final, funcţional.