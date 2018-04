Deputatul Duruş cere o reparaţie legală: Românii nu mai trebuie să piardă la pensii din cauza omiterii unor sporuri sau bonificaţii

Aproape zilnic, câteva zeci de persoane trec pragul Caselor de Pensii, încercând să-şi mai obţină câţiva leuţi în plus la pensia, în cele mai multe cazuri, derizorie. Se roagă de angajaţii de la ghişeu să le recalculeze veniturile obţinute în anii lucraţi, pentru că din neglijenţă, indolenţă sau interpretare greşită a legii le-au fost lăsate pe dinafară diverse sporuri sau venituri temporare obţinute pe lângă salariul de bază. De cele mai multe ori, drumurile le sunt zadarnice. Ultima şansă o reprezintă instanţele. După ani de procese, obţin hotărâri favorabile. „Vorbim de ambiguităţi ale legilor care guvernează aceste drepturi. O formulare se găseşte în Legea 19/2000, în care se vorbeşte de exemplu că „sporurile şi adaosurile” intră în stabilirea punctajului anual şi alta e interpretarea din OUG 4/2005, unde se exclud sporurile cu caracter temporar. Sunt extrem de multe procese cu acest obiect. Am depus către Ministerul Muncii o interpelare prin care am cerut reglementarea situaţiei şi un punct de vedere al reprezentanţilor ministerului pe marginea deciziilor de pensionare emise greşit de către Casele de Pensii. În viitoarea Lege a pensiilor, la care ministrul ne tot spune că se lucrează, este obligatorie clarificarea şi cuprinderea tuturor sporurilor, a primelor, a celui de-al 13-lea salariu sau a altor bonificaţii, după care s-au plătit drepturile către stat, în calculul punctajului anual”, a spus deputatul USR, Vlad Emanuel Duruş. Conform statisticilor, aproape jumătate din pensiile aflate în plată sunt calculate greşit. Pensionarii pierd lunar de la câteva zeci de lei la câteva sute.

